TNI AL Sathantai Kodaeral IV Bersihkan Sampah di Pantai Tanjung Uma

Jumat, 01 Mei 2026 – 13:39 WIB
jpnn.com - Personel TNI Angkatan Laut (AL) dari Satuan Pertahanan Pantai (Sathantai) Kodaeral IV melakukan pembersihan sampah di pantai kawasan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Kamis (30/4/2026).

Komandan Sathantai Kodaeral IV Kolonel Laut (P) Yoni N Kusumawan mengatakan aksi tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan pesisir.

Kegiatan itu melibatkan seluruh personel Sathantai Kodaeral IV bersama masyarakat setempat.

Warga terlihat antusias ikut serta, bahu-membahu membersihkan sampah yang tersebar di sepanjang garis pantai.

Aksi tersebut menjadi bagian dari komitmen TNI AL menjaga kebersihan lingkungan, khususnya wilayah pesisir yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut.

Selain berdampak pada kebersihan lingkungan, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat hubungan antara prajurit TNI AL dengan masyarakat.

Kebersamaan yang terbangun diharapkan mampu meningkatkan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga kelestarian pantai.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin mendorong tumbuhnya kepedulian bersama terhadap lingkungan pesisir," ujarnya melalui siaran pers.

