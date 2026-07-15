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TNI AU Kirim 4 Pesawat Tempur T-50i Golden Eagle Ikuti Latihan Pitch Black di Australia

Rabu, 15 Juli 2026 – 22:10 WIB
TNI AU Kirim 4 Pesawat Tempur T-50i Golden Eagle Ikuti Latihan Pitch Black di Australia - JPNN.COM
Warga memadati hanggar pesawat tempur ketika menyaksikan kedatangan pesawat tempur jenis T-50i Golden Eagle dan pesawat C-130 Hercules yang tiba di Lanud El Tari Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rabu (15/7/2026). ANTARA FOTO/Kornelis Kaha.

jpnn.com - KUPANG - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) mengirimkan empat pesawat tempur T-50i Golden Eagle mengikuti latihan multinasional Pitch Black 2026 di Australia. Latihan itu akan berlangsung  pada 20 Juli hingga 7 Agustus 2026.

Komandan Lanud El Tari Kupang Marsma TNI Somad mengatakan empat pesawat tempur tersebut dijadwalkan bertolak ke Australia pada Kamis (16/7).

"Kedatangan sejumlah pesawat tempur ini dalam rangka mengikuti latihan Pitch Black di Australia. Besok mereka akan berangkat," katanya di Kupang, Rabu (15/7).

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Selain empat pesawat tempur T-50i, TNI AU juga mengerahkan satu pesawat angkut C-130 Hercules.

Berdasarkan rilis resmi Pemerintah Australia, latihan Pitch Black 2026 akan berlangsung pada 20 Juli hingga 7 Agustus 2026.

Somad mengatakan keikutsertaan TNI AU dalam latihan tersebut merupakan bagian dari penguatan kerja sama dan peningkatan kemampuan bersama angkatan udara negara-negara peserta.

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Menurut dia, para penerbang TNI AU akan mengikuti berbagai skenario latihan, termasuk manuver pesawat tempur bersama peserta dari negara lain.

Dalam kesempatan tersebut, Lanud El Tari juga menggelar kegiatan hari terbuka pangkalan (open base) bagi masyarakat, termasuk pelajar di Kota Kupang.

TNI AU mengirim empat pesawat tempur T-50i Golden Eagle untuk mengikuti latihan Pitch Black 2026 di Australia.

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TAGS   TNI AU  TNI  Pesawat Tempur  T-50i Golden Eagle  Pitch Black 
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