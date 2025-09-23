TNI Bangun Akses Jalan Desa Terpencil di Nias, Warga Senang

jpnn.com - Personel TNI dari Kodam I/Bukit Barisan bersama masyarakat di Desa Sisarahili Soromaasi, Dusun V, Kecamatan Ulugawo, Kabupaten Nias, Sumatera Utara memperbaiki akses jalan sepanjang dua kilometer.

Perbaikan akses jalan ini merupakan respons atas viralnya sebuah video beberapa waktu lalu, yang menampilkan siswa SD Negeri 078481 Uluna'ai Hiligo'o, Dusun III, Desa Laowo Hilimbaruzo, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias mengeluhkan tidak ada guru yang mengajar akibat akses jalan yang rusak dan terjal.

Kisah itu membuka mata banyak pihak tentang beratnya perjuangan menimba ilmu di daerah terpencil. Jalan rusak dan terjal menjadi kenyataan yang selama ini menghalangi langkah murid dan guru di SDN Uluna’ai Hiligo’o, Nias. Bahkan, kehadiran guru pun sering terkendala yang pada akhirnya proses belajar mengajar tidak berjalan dengan baik.

Kondisi ini menarik perhatian TNI, sehingga Pangdam 1 Bukit Barisan Mayjen TNI Rio Firdianto, menginstruksikan jajarannya untuk segera mengatasi permasalahan tersebut. Dia menegaskan bahwa proses belajar anak-anak tidak boleh terhenti.

"TNI bersama masyarakat bergerak cepat melalui karya bakti, semangat gotong royong diwujudkan dengan membangun jalan sepanjang dua kilometer," kata Mayjen Rio, saat meninjau langsung SD Negeri 078481 Uluna'ai Hiligo'o, melalui siaran pers, Selasa (23/9/2025).

Melalui kerja bakti, TNI bersama masyarakat membangun jalan yang tadinya rusak parah dan terjal, kini berubah lebih landai, lebar, dan kokoh.

Tak hanya pembangunan jalan, prajurit TNI Kodam I/BB juga tengah mengupayakan membangun instalasi jaringan air bersih untuk masyarakat.

"Hasilnya bukan hanya mempermudah akses ke sekolah, tetapi juga membuka akses jalan bagi roda perekonomian dan layanan kesehatan warga, Kini jalan itu bukan lagi penghalang, melainkan jembatan harapan bagi generasi muda Nias untuk meraih cita-cita," tuturnya.