Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Militeriana

TNI Bantah Membiarkan Kericuhan, Wakil Panglima: Kami Diminta Dahulu Baru Turun

Senin, 01 September 2025 – 18:12 WIB
TNI Bantah Membiarkan Kericuhan, Wakil Panglima: Kami Diminta Dahulu Baru Turun - JPNN.COM
Wakil Panglima TNI Letjen TNI Tandyo Budi Revita. Foto: ANTARA/HO-Humas TNI AD/pri.

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita membantah narasi yang menyebut pihaknya membiarkan kericuhan, agar pemerintah menerapkan darurat militer.

Diketahui, kericuhan terjadi di sejumlah wilayah, Indonesia setelah mahasiswa dan buruh melaksanakan demonstrasi pada 25 dan 28 Agustus.

Menurut dia, TNI baru bisa bergerak setelah muncul permintaan bantuan, karena hal demikian tertuang dalam aturan.

Baca Juga:

"Kami selalu diminta dahulu, kan, baru turun," ujar Tandyo menjawab awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/9).

Dia melanjutkan TNI langsung turun ke lapangan menjaga stabilitas keamanan pada 31 Agustus setelah muncul perintah Presiden RI Prabowo Subianto.

"Makanya pada saat tanggal 30 dipanggil Presiden, kan, mungkin ada permintaan. Mungkin tanggal 31 kami turun," ujar Tandyo.

Baca Juga:

Dia kemudian menerima pertanyaan awak media soal alasan prajuit TNI tidak turun mencegah penjarahan di sejumlah pejabat.

Tandyo mengatakan TNI taat terhadap konstitusi. Prajurit baru dikerahkan ke lapangan setelah muncul permintaan Polri dan perintah Presiden Prabowo. 

Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita membantah narasi yang menyebut pihaknya membiarkan kericuhan pada akhir Agustus 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   TNI  Wakil Panglima TNI  Kericuhan  Kompleks Parlemen 
BERITA TNI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp