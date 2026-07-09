TNI Bantah Prajurit Datangi Markas Polda Metro, Sebut Ada Upaya Provokasi

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengecap provokatif narasi yang bilang prajurit militer bersenjata menyerbu Markas Polda Metro Jaya pada Kamis (9/7).

"Terlalu provokatif menggunakan bahasa menyerbu dan itu tidak benar adanya," kata dia saat dihubungi, Kamis ini.

Dia pun menegaskan bahwa hingga saat ini tak ada satu pun prajurit TNI yang berada di Markas Polda Metro Jaya.

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"Tidak benar, waspadai narasi-narasi provokasi," ujar Nas.

Sebelumnya, beredar kabar sejumlah pria berseragam loreng mendatangi Gedung Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya, Kamis dini hari.

Namun, para TNI tak menerobos masuk gedung Ditreskrimsus dan hanya berada di luar pagar bangunan.

Adapun, kedatangan para pria berseragam loreng terjadi setelah penyidik Kortas Tipidkor Polri dan Polda Metro Jaya menggeledah 12 titik terkait korupsi dan TPPU perkara PT Asabri dan Asuransi Jiwasraya.

Dua di antara tempat yang digeledah ialah Kafe de’Clan Signature dan Koin Money Changer di kawasan Cipete, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (8/7) malam.