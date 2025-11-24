Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

TNI Bantu Penyelamatan Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon

Senin, 24 November 2025 – 08:14 WIB
Prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Operasi Merah Putih Translokasi Badak Jawa berupaya menyelamatkan dan memperkuat populasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus). Foto: Puspen TNI

jpnn.com, JAKARTA - Prajurit TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Operasi Merah Putih Translokasi Badak Jawa berperan aktif dalam upaya penyelamatan dan penguatan populasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus).

Badak Jawa. Foto: Puspen TNI

Satgas Operasi Merah Putih ini dipimpin oleh Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Brigjen TNI Edi Saputra yang sehari-hari menjabat sebagai Danrem 064/Maulana Yusuf dengan Wakil Komandan Satuan Tugas (Wadansatgas) Kolonel Laut (P) Catur Yogiantoro selaku Danlanal Banten.

Komandan Satuan Tugas Operasi Merah Putih, Brigjen TNI Edi Saputra menjelaskan alat angkut yang digunakan yaitu KAPA K-61 milik Satuan Korps Marinir telah direncanakan jauh jauh hari.

“Sejumlah uji simulasi dilaksanakan untuk memastikan kendaraan mampu mengangkut kandang berisi satwa lebih dari satu ton tersebut tanpa risiko berlebih,” ujar Brigjen Edi aputra di Banten, Minggu (23/11/2025).

Keberhasilan ini menjadi tonggak penting dalam program konservasi nasional sekaligus bukti nyata sinergi antara TNI dengan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan, Balai Taman Nasional Ujung Kulon, Yayasan Badak Indonesia (YABI), Taman Safari Indonesia serta para ahli konservasi dan tim medis.

Di bawah koordinasi Dansatgas dan Wadansatgas, seluruh elemen bekerja dalam satu alur operasi yang sistematis dan terencana.

Prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Operasi Merah Putih Translokasi Badak Jawa berperan aktif dalam upaya penyelamatan dan penguatan populasi Badak Jawa.

TAGS   TNI  Prajurit TNI  badak  badak jawa  Taman Nasional Ujung Kulon 
