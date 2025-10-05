TNI dan Rakyat Kunci Kekuatan Pertahanan Indonesia di Era Digital

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Gerakan Indonesia Mandiri, Heikal Safar, menyampaikan ucapan selamat atas Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam pernyataannya, ia menyebut TNI di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto semakin kuat dan berwibawa.

"Dengan semangat juang NKRI Harga Mati, TNI selalu hadir dan setia bersama rakyat semakin kuat dan berwibawa Di Mata Dunia Internasional," ujar Heikal Safar kepada wartawan di kantornya, Sabtu (4/10).

Menurut Heikal, eksistensi TNI selama delapan dekade membuktikan bahwa kekuatan pertahanan Indonesia tidak hanya bersandar pada alat utama sistem senjata (alutsista), tetapi pada semangat pengabdian dan kemanunggalan TNI dengan rakyat

"Dukungan seluruh rakyat Indonesia kepada TNI sebagai Institusi terbaik nomor satu di Indonesia sudah teruji dan terbukti," tegasnya.

Heikal juga mengungkapkan kebanggaannya terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. "Saya selaku Ketum Gerakan Indonesia Mandiri bersama seluruh rakyat Indonesia sangat bangga kepada Sang Jenderal Bintang 4 Presiden Prabowo Subianto yang telah mengharumkan nama Institusi TNI diseluruh dunia," ujarnya.

Lebih lanjut, Heikal menyatakan bahwa diplomasi Indonesia di panggung internasional mendapat pengakuan luas. "Bahkan lima kepala negara yang memiliki hak veto di PBB - Amerika Serikat, Rusia, Perancis, Inggris, dan Cina - sangat kagum dengan diplomasi ala Presiden Prabowo Subianto," ungkapnya.

Pada peringatan Dirgahayu TNI ke-80 ini, Heikal Safar berharap TNI semakin profesional dan dicintai rakyat. "Kami mendoakan semoga Patriot Pembela Bangsa dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, TNI selalu berdiri tegak, kuat, profesional, dan semakin dicintai rakyat di manapun bertugas," pungkasnya. (tan/jpnn)