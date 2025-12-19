Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

TNI hingga Basarnas Masuk Jajaran Lembaga Pertahanan Terfavorit Anak Muda

Jumat, 19 Desember 2025 – 21:13 WIB
TNI hingga Basarnas Masuk Jajaran Lembaga Pertahanan Terfavorit Anak Muda - JPNN.COM
Lembaga survei Populix melaksanakan riset secara dari dengan judul Memetakan Perspektif Anak Muda terhadap Lembaga Pertahanan dan Keamanan Nasional. Foto: unggahan di akun instagram @Populix.co

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga survei Populix melaksanakan riset secara daring bertajuk Memetakan Perspektif Anak Muda terhadap Lembaga Pertahanan dan Keamanan Nasional.

Survei daring tersebut dilaksanakan pada 12–17 November 2025 melalui Panel Populix dengan responden berusia 13–30 tahun yang dipilih secara acak.

Distribusi responden mengikuti sebaran alami (natural fallout), dengan hasil random sampling menunjukkan komposisi 65 persen perempuan dan 35 persen laki-laki.

Sebagian besar responden berasal dari Indonesia bagian barat dengan konsentrasi utama di Pulau Jawa. Sementara itu, latar belakang pendidikan responden didominasi oleh lulusan SMA/sederajat dan perguruan tinggi.

Berdasarkan hasil survei, Tentara Nasional Indonesia (TNI) menduduki peringkat pertama, disusul Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan di posisi ketiga Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

Hal tersebut menjadikan tiga lembaga tersebut paling menonjol dalam persepsi publik anak muda. Adapun kinerja unggul terlihat jelas dalam lima aspek penilaian utama.

Pertama, dalam aspek menjaga keamanan nasional, TNI berada di posisi puncak dengan perolehan 82 persen, diikuti BNPT sebesar 64 persen dan Polri 52 persen.

“Kedua, pada aspek transparansi dan akuntabilitas, BNPT berada di posisi puncak dengan perolehan 61 persen, mengungguli TNI 57 persen dan Polri 47 persen,” tulis Populix dalam siaran pers yang diterima JPNN.com, Jumat (19/12).

Lembaga survei Populix melaksanakan riset secara dari dengan judul Memetakan Perspektif Anak Muda terhadap Lembaga Pertahanan dan Keamanan Nasional.

