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JPNN.com - Nasional

TNI Ikut Turun saat Demo Mahasiswa, Kapuspen: Pengerahan Prajurit Atas Permintaan

Sabtu, 13 Juni 2026 – 19:23 WIB
TNI Ikut Turun saat Demo Mahasiswa, Kapuspen: Pengerahan Prajurit Atas Permintaan - JPNN.COM
Massa aksi unjuk rasa yang terdiri dari mahasiswa berbagai kampus duduk bersama aparat keamanan dalam orasi di kawasan Jalan MH Thamrin sekitar Bundaran HI, Jakarta Pusat, yang diblokade Jumat (12/6/2026). ANTARA/Khaerul Izan

jpnn.com - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Muhammad Nas mengklarifikasi keterlibatan prajurit militer mengawal demonstrasi mahasiswa di Jakarta, Jumat (12/6).

Nas menyampaikan keterlibatan prajurit TNI dalam pengamanan unjuk rasa sebenarnya atas permintaan kepolisian.

”Penanganan demo adalah tanggung jawab kepolisian, adapun pengerahan TNI atas dasar permintaan untuk membantu, artinya tetap polisi di depan,” kata dia kepada awak media, Sabtu (12/6).

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Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyampaikan bahwa jumlah total personel yang dikerahkan menjaga demonstrasi mahasiswa di Jakarta pada Jumat kemarin sebanyak 6.088 orang.

Terdiri dari 500 personel TNI, 1.000 personel Korbrimob Polri, 200 personel BKO Korsabhara, 3.802 personel dari Polda Metro Jaya, dan 586 personel dari jajaran polres. 

”Polda Metro Jaya menghormati hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum,” kata dia, Jumat.

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Demonstrasi sendiri awalnya direncanakan digelar di Bundaran HI, tetapi gagal akibat pengadangan personel TNI-Polri. 

Mahasiswa dan personel TNI-Polri sempat terlibat aksi saling dorong ketika massa tertahan di depan Gedung UOB, Jakarta.

Kapuspen TNI Brigjen Muhammad Nas menyebut keterlibatan prajurit militer mengawal demonstrasi mahasiswa atas dasar permintaan.

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TAGS   TNI  Demo Mahasiswa  Kapuspen TNI  Mahasiswa  Polri  Brigjen Muhammad Nas 
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