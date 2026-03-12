TNI Kerahkan 105 Ribu Personel Amakan Mudik Lebaran, Siapkan Kapal Perang untuk Pemudik

jpnn.com, JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menyatakan pihaknya akan mengerahkan kekuatan besar baik dari sisi personel maupun alat utama sistem senjata (alutsista) untuk memastikan masyarakat aman di perjalanan.

Sebanyak 105.365 personel TNI disiagakan untuk mengamankan momentum Idulfitri tahun ini.

Ratusan ribu prajurit tersebut merupakan gabungan dari Mabes TNI, TNI Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), hingga Angkatan Udara (AU).

"Dalam hal ini, TNI menyiapkan 105.365 personel untuk pengamanan mudik Idul Fitri dan siaga bencana alam," kata Agus di Jakarta, Kamis (12/3).

Selain menyiagakan personel, TNI juga mengerahkan kekuatan alutsista yang cukup masif. Tercatat ada sekitar 3.501 unit alutsista yang diterjunkan ke lapangan yang mencakup berbagai jenis kendaraan operasional untuk mendukung mobilitas dan keamanan di berbagai titik.

Rincian alutsista yang disiapkan terdiri dari kendaraan jihandak, truk, bus, hingga ambulans yang siap sedia dalam kondisi darurat. Selain itu, kekuatan dari matra laut dan udara juga dikerahkan secara optimal.

"Kami menyiagakan KRI dari Angkatan Laut, kapal ADRI dari Angkatan Darat, pesawat angkut dari TNI Angkatan Udara, hingga helikopter untuk mendukung kelancaran operasi di lapangan," jelasnya.

Satu hal yang menarik perhatian adalah dukungan transportasi laut bagi masyarakat.