Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

TNI Mengamati Pola Kerusuhan Demo 2025: Terlihat Terorganisasi dan Terlatih

Sabtu, 06 September 2025 – 02:22 WIB
TNI Mengamati Pola Kerusuhan Demo 2025: Terlihat Terorganisasi dan Terlatih - JPNN.COM
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah memberikan keterangan pada konferensi pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (5/9/2025). Pada konferensi pers tersebut TNI menegaskan tidak ada prajurit yang terlibat kerusuhan dan ditangkap Polri pada unjuk rasa di Jakarta serta daerah lainnya. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/bar

jpnn.com - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah menilai kelompok massa yang bertindak anarkistis saat demonstrasi beberapa hari lalu terlihat cukup terlatih dan terorganisasi.

Brigjen Freddy menyampaikan itu saat merespons pertanyaan wartawan soal banyaknya masyarakat yang menduga kerusuhan Agustus 2025 berupa aksi pembakaran dan perusakan fasilitas umum dilakukan orang yang sangat profesional karena terkesan rapih.

"Memang, kalau kami amati untuk polanya terlihat terorganisasi dan terlatih ya," kata Freddy saat jumpa pers di Mabes TNI, Jakarta Timur, Jumat (5/9/2025).

Baca Juga:

Walakin, Freddy tidak mau menduga siapa pihak-pihak yang melatih aktor perusuh dan pelaku perusakan di tengah aksi demonstrasi beberapa hari lalu.

Kapuspen juga enggan berspekulasi mengenai siapa pihak yang menggerakkan massa hingga akhirnya tercipta situasi anarkistis.

Brigjen Freddy mengatakan bahwa TNI hanya fokus memperbaiki dan memperkuat sistem pengamanan agar peristiwa pembakaran fasilitas umum saat demo tidak terjadi lagi.

Baca Juga:

Dengan perbaikan tersebut, TNI diharapkan semakin siap dalam mendukung Polri menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Freddy menambahkan bahwa TNI juga akan terbuka dan menerima kritik masyarakat demi memperbaiki upayanya dalam menjaga stabilitas keamanan saat demonstrasi berlangsung.

Kapuspen TNI Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah mencermati pola kerusuhan demo Agustus 2025 terlihat terorganisasi dan terlatih. Siapa pelakunya?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   TNI  Kerusuhan  Demo  Anarkistis  pembakaran  Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah  Kapuspen TNI  Demonstrasi 
BERITA TNI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp