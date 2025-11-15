Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

TNI Menyiapkan RS Lapangan hingga Ambulans untuk Dikirim ke Gaza

Sabtu, 15 November 2025 – 14:10 WIB
TNI Menyiapkan RS Lapangan hingga Ambulans untuk Dikirim ke Gaza - JPNN.COM
Arsip. Kapuspen Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah seusai mengikuti gladi bersih HUT TNI di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (3/10/2025). ANTARA/Walda Marison.

jpnn.com - JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) sudah menyiapkan peralatan khusus di bidang kesehatan untuk dikirim bersama pasukan perdamaian ke Gaza. Peralatan kesehatan itu dikerahkan bersamaan dengan pengiriman 20.000 personel TNI di bidang kesehatan dan Zeni Konstruksi.

"Seperti fasilitas rumah sakit lapangan, peralatan medis emergensi, ambulans, perlengkapan air bersih dan sanitasi, serta kemampuan konstruksi Zeni termasuk alat berat dan sarana rekonstruksi," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (15/11).

Freddy menjelaskan ragam peralatan kesehatan itu akan dipakai pasukan untuk melayani warga korban perang. Selain itu, peralatan konstruksi yang dibawa pasukan Zeni akan digunakan membangun beberapa fasilitas umum untuk warga.

Baca Juga:

Freddy melanjutkan ke 20.000 personel TNI yang dikirim sudah memiliki pengalaman dalam menjalankan misi perdamaian. Mereka, kata Freddy, hanya perlu melakoni beberapa pelatihan untuk memantapkan persiapan ke Gaza.

Hingga saat ini, TNI masih menunggu persetujuan dari pemerintah dan pihak Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) terkait pengiriman pasukan ke Gaza.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan Pemerintah Indonesia punya dua jalan untuk mendapatkan restu mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza.

Baca Juga:

Restu itu harus didapatkan pemerintah guna memastikan pengiriman pasukan perdamaian bisa berjalan dengan lancar.

"Ada dua alternatif. Alternatif pertama adalah di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)," kata Sjafrie saat ditemui di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Jumat (14/10)

TNI menyiapkan rumah sakit lapangan hingga ambulans untuk dikirim bersama pasukan perdamaian ke Gaza.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   TNI  Gaza  Pasukan perdamaian  rumah sakit lapangan  Ambulans  PBB 
BERITA TNI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp