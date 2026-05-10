TNI Tambah Pasukan Bantu Pencarian Korban Erupsi Gunung Dukono di Maluku Utara

jpnn.com, AMBON - Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengirimkan tambahan personel untuk mempercepat proses pencarian dan evakuasi korban erupsi Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara.

Langkah ini diambil guna menembus hambatan medan berat dan aktivitas vulkanik yang masih terus berlangsung di lokasi bencana.

Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Doddy Triwinarto di Ternate, Minggu, mengatakan pengerahan personel tersebut merupakan tindak lanjut atas perintah Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak guna memperkuat operasi kemanusiaan di lokasi bencana.

“Kasad memerintahkan kami untuk mengerahkan seluruh potensi satuan jajaran Kodam XV/Pattimura dalam mendukung operasi kemanusiaan penanganan dampak erupsi Gunung Dukono,” kata dia.

Ia menjelaskan TNI AD bergerak cepat membantu proses pencarian, evakuasi, serta penanganan para pendaki yang terdampak erupsi gunung api tersebut.

Menurut dia, Kodam XV/Pattimura telah mengerahkan personel dari Kodim Tobelo sebanyak satu pleton, Koramil Galela satu regu, serta Yonif 732 sebanyak satu pleton untuk memperkuat tim SAR gabungan.

Selain unsur TNI AD, operasi pencarian dan evakuasi juga melibatkan Basarnas satu regu, Brimob satu pleton, Polres Halmahera Utara satu pleton, serta dukungan masyarakat sekitar sekitar 20 orang.

Ia mengatakan dirinya turut turun langsung ke lapangan untuk memimpin dan mengendalikan operasi kemanusiaan bersama Basarnas, Polri, BPBD, pemerintah daerah, dan relawan masyarakat.