Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Internet

TNN & PANDI Berkolaborasi, Tegaskan Kepemimpinan dalam Atasi Penyalahgunaan Domain

Jumat, 17 April 2026 – 19:06 WIB
Ilustrasi, Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI). Foto: PANDI

jpnn.com, JAKARTA - Trusted Notifier Network (TNN) dan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) melakukan kolaborasi dalam memerangi penyalahgunaan nama domain mulai Jumat (17/4).

TNN adalah organisasi yang menjembatani jaringan global dari Trusted Notifiers and Internet Intermediaries.

Sebagai Registri berkode negara Indonesia, Pandi bergabung sebagai Intermediary yang menangani laporan berkaitan dengan nama domain .id.

Baca Juga:

Kolaborasi ini menunjukkan suatu langkah maju dalam penanganan Penyalahgunaan DNS.

Ketua PANDI, John Sihar Simanjuntak mengungkapkan dengan bergabungnya dengan jaringan ini menunjukkan langkah kepemimpinan dalam mitigasi Penyalahgunaan Nama Domain.

Sebab, Pandi mengintegrasikan Indonesia Domain Abuse Data Exchange (IDADX) dengan Trusted Notifiers global.

Baca Juga:

John melihat kesesuaian dengan pendekatan dan metode yang digunakan TNN dalam mitigasi penyalahgunaan daring.

“Sebagai Registri terbesar di Asia Tenggara, kami memprioritaskan proses penanganan yang teruji, cermat, dan efektif sejalan dengan regulasi Indonesia” terang John Sihar Simanjuntak.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PANDI  TNN  Nama domain  Internet  aparat penegak hukum 
BERITA PANDI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp