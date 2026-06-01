To-be Sera

jpnn.com - Seperti juga Anda, ekspor tidak mengenal hari libur. Maka ketentuan baru di bidang ekspor pun tetap mulai berlaku hari ini, 1 Juni 2026 –hari libur lahirnya Pancasila.

Ketentuan baru itu intinya ada dua: pertama, ekspor batu bara, sawit, dan ferro alloy harus lewat satu pintu. Yakni lewat Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Kedua, dolar hasil ekspor harus ditaruh di dalam negeri setidaknya satu tahun. Dolar itu harus ditempatkan di bank milik pemerintah –anggota Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).

Memang ada pengecualian dan insentif. Yang ekspornya ke Amerika keharusan menyimpan dolar itu tidak harus 100 persen –hanya 30 persennya.

Lalu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan insentif perpajakan: bunga hasil simpanan dolar di Himbara itu tidak dikenai pajak –alias pajaknya 0 persen. Bunga simpanan di bank biasanya kena pajak 20 persen.

Amerika yang dikecualikan itu rasanya terkait dengan ekspor emas Freeport dari pabrik emasnya yang di Gresik. Modal untuk menambang dan mengolah emas itu besar sekali: semua modal dari Amerika. Bisa saja, waktu pinjam uang untuk operasional Freeport salah satu bunyi perjanjian kreditnya: harus menyimpan uang hasil penjualan emas itu di bank yang memberi pinjaman.

Meski emas bukan tergolong ferro alloy, ia tergolong hasil sumber daya alam. Berarti tetap terikat pada ketentuan baru di bidang keharusan menyimpan devisa hasil ekspot. Hanya saja ekspornya tidak harus lewat DSI –karena emas tidak termasuk ferro alloy.

Meski ketentuan baru itu mulai berlaku 1 Juni, bukan berarti DSI mengekspor batu bara, sawit, dan ferro alloy mulai hari ini. Para pengusaha tetap bisa ekspor sendiri-sendiri seperti biasa.