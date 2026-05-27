JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Today! 3 Wakil Indonesia Mencari Tiket 16 Besar Singapore Open 2026

Rabu, 27 Mei 2026 – 09:19 WIB
Ganda putra Indonesia Fajar Alfian (kiri) dan Muhammad Shohibul Fikri. Foto: CN-STR/AFP

jpnn.com - SINGAPORE – Dua dari lima wakil Indonesia yang mengayun raket di hari pertama 32 Besar Singapore Open 2026 Super 750, Selasa (26/5) menembus 16 Besar.

Duta Merah Putih yang lulus ke 16 Besar itu ialah ganda putra Sabar Gutama/Reza Isfahani dan tunggal putra Alwi Farhan.

Pada hari kedua 32 Besar hari ini (Rabu, 27/5), ada tiga delegasi Indonesia yang mencari tiket Top 16.

Tunggal putra Jonatan Christie akan berhadapan dengan Prannoy HS (India).

Ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri meladeni duo Taiwan Fang Chih Lee/Fang Jen Lee.

Sementara itu, ganda campuran Bobby Setiabudi/Melati Daeva Oktavianti ketemu pasangan China Gao Jia Xuan/Wei Ya Xin.

Hari ini juga, sejumlah pemain papan atas seperti tunggal putri China Wang Zhi Yi dan tunggal putra Thailand Kunlavut Vitidsarn berjuang untuk lulus ke babak kedua.

Sementara itu, pemain-pemain nomor satu dunia seperti tunggal putri An Se Young (Korea), tunggal putra Shi Yu Qi (China), dan ganda putra Kim Won Ho/Seo Seung Jae (Korea) sudah memenangi babak pertama kemarin. (bwf/jpnn)

2 Dari 5 duta Indonesia yang main kemarin sudah punya tiket Top 16 Singapore Open 2026.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Singapore Open 2026  Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri  Jonatan Christie  Kunlavut Vitidsarn  Wang Zhi Yi  Kim Won Ho/Seo Seung Jae  An Se Young 
