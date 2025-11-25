Tohpati dan Nadhif Basalamah Bangkitkan Lagi Semusim

jpnn.com, JAKARTA - Gitaris Tohpati berkolaborasi dengan penyanyi Nadhif Basalamah lewat lagu berjudul Semusim.

Pada 2003, Marcell mempopulerkan lagu Semusim yang seakan menjadi lagu kebangsaan para hati yang galau di masa itu.

Kini, 22 tahun kemudian, Semusim diaransemen ulang oleh Tohpati dengan berkolaborasi bersama Nadhif Basalamah untuk mengisi bagian vokal.

Ketertarikan Tohpati dalam mengaransemen ulang Semusim berawal dari rasa penasaran bila lagu yang pernah menjadi hit tersebut dinyanyikan dengan musik generasi sekarang.

"Dari sini, saya coba membuat aransemennya. Sementara, untuk bagian vokal, saya berdiskusi dengan pihak label (WeCord Indonesia), siapa musisi yang cocok untuk diajak duet. Tercetuslah nama Nadhif. Dari karakter suaranya, saya memang merasa bahwa dia cocok membawakan Semusim. Jadi, terpilihlah Nadhif untuk berkolaborasi dengan saya di sini,” kata Tohpati.

Semusim akan menjadi lagu pembuka dari proyek album Tohpati yang sedang disiapkan.

Menurutnya, pemilihan Semusim sebagai single pembuka menjelang perilisan albumnya, tidak memiliki alasan khusus.

"Sebenarnya tidak harus Semusim, tapi saat itu, lagu ini yang paling siap dari 10 lagu yang akan dirilis. Dengan kesiapan Nadhif dan waktu untuk rekaman, jadi Semusim dipilih sebagai single pertama,” jelasnya.

Tantangan pengerjaan single Semusim sendiri hadir dalam bentuk penyesuaian jadwal Nadhif Basalamah dan pemain strings yang membutuhkan waktu dua bulan.