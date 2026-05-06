Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Tok! Big Match Persija vs Persib tak Jadi di GBK, Pindah ke Samarinda

Rabu, 06 Mei 2026 – 14:47 WIB
Tok! Big Match Persija vs Persib tak Jadi di GBK, Pindah ke Samarinda - JPNN.COM
Suporter Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno, November 2025. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - Direktur I.League, Ferry Paulus resmi mengumumkan pemindahan venue pertandingan el Classico Indonesia, antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung.

Duel big match pekan ke-32 BRI Super League 2025/26 itu dipastikan dilaksanakan di Stadion Segiri, Samarinda, pada Minggu (10/5/2026) pukul 15.30 WIB.

Ferry mengatakan setelah berkoordinasi dengan pihak keamanan, PSSI, dan penyelenggara, ILeague memutuskan untuk memindahkan venue pertandingan dari yang sebelumnya akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Baca Juga:

Selain faktor keamanan, padatnya agenda non-olahraga di Jakarta juga menjadi pertimbangan utama.

"Liga memiliki keinginan pertandingan tetap digelar di daerahnya masing-masing. Namun, Mei merupakan bulan dengan banyak agenda yang dikhawatirkan menimbulkan hal di luar kendali sepak bola," kata Ferry, Rabu (6/5).

Ferry menegaskan rivalitas Persija dan Persib yang tinggi membuat pertandingan ini tetap harus digelar sesuai jadwal meski lokasi berubah.

Baca Juga:

"Liga punya tanggung jawab untuk tetap menggelar pertandingan ini. Jadwal tidak bisa diubah karena setelahnya ada agenda yang lebih besar," ujarnya.

"Karena itu, pertandingan yang sarat rivalitas ini harus tetap digelar dan tidak bisa dipindahkan waktunya," sambungnya.

ILeague resmi memindahkan venue big match antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung ke Stadion Segiri, Samarinda. Begini alasannya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persija vs Persib  Persija  Persib  Super League  Ferry Paulus 
BERITA PERSIJA VS PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp