Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Tok! Dua Karyawan PT WKM Langsung Bebas Setelah Divonis Hakim PN Jakpus

Rabu, 17 Desember 2025 – 18:13 WIB
Tok! Dua Karyawan PT WKM Langsung Bebas Setelah Divonis Hakim PN Jakpus - JPNN.COM
Kuasa Hukum Awab dan Marsel, Rolas Budiman Sitinjak dan O.C.Kaligis. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) resmi menutup lembaran perselisihan hukum terkait patok lahan antara PT Position dan PT Wana Kencana Mineral (WKM).

Dua karyawan PT WKM Awab Hafidz dan Marsel Bialimbang, divonis pidana 5 bulan 25 hari, tetapi langsung dibebaskan karena telah menjalani masa penahanan selama lima bulan.

"Memerintahkan para terdakwa segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini dibacakan," ujar Majelis Hakim dalam pertimbangannya.

Baca Juga:

Perkara ini bermula dari tuduhan perbuatan melawan hukum terkait pemasangan patok lahan di wilayah yang menjadi sengketa antara PT WKM dan PT Position.

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim mengakui bahwa tindakan para terdakwa tidak terlepas dari sengketa batas wilayah pertambangan yang belum terselesaikan secara administratif oleh negara.

Putusan ini memicu reaksi keras dari pihak kuasa hukum dan aktivis. Rolas Budiman Sitinjak, kuasa hukum terdakwa, menilai kasus ini menunjukkan ketimpangan penegakan hukum di sektor sumber daya alam.

Baca Juga:

Ia menyebut PT Position sangat agresif menggunakan jalur pidana untuk menekan lawan bisnis.

"Pertanyaannya sederhana, siapa yang diuntungkan dari kriminalisasi ini? Seharusnya semua pihak diuji, bukan hanya pekerja lapangan," tegas Rolas.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) resmi menutup lembaran perselisihan hukum terkait patok lahan antara PT Position dan PT Wana Kencana Mineral (WKM).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   sengketa batas wilayah  Kasus 2 Karyawan PT WKM  Karyawan PT WKM  PN Jakpus 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp