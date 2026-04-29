Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Tok! Dua Terdakwa Korupsi Chromebook Divonis Berat

Rabu, 29 April 2026 – 20:10 WIB
Terdakwa korupsi pengadaan laptop Chromebook, Salmukin selaku penyedia barang yang berperan sebagai Direktur CV Cerdas Mandiri usai sidang putusan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Rabu (29/4/2026). ANTARA/Dhimas B.P.

jpnn.com, MATARAM - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Mataram menjatuhkan vonis penjara masing-masing 5 tahun 6 bulan dan 6 tahun 6 bulan kepada dua terdakwa kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dari pihak rekanan.

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Lalu Moh Sandi Iramaya menetapkan putusan pidana untuk masing-masing terdakwa dengan membacakan terlebih dahulu untuk terdakwa Salmukin, penyedia barang yang berperan sebagai Direktur CV Cerdas Mandiri.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Salmukin dengan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan penjara," katanya membacakan putusan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Rabu.

Selain hukuman penjara, hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada Salmukin dengan nominal Rp 500 juta subsider 100 hari kurungan.

Hakim dalam putusan juga membebankan terdakwa membayar uang pengganti kerugian keuangan negara senilai Rp 1,32 miliar subsider 3 tahun kurungan.

Untuk terdakwa kedua yang dibacakan putusan hari ini adalah M. Jaosi alias Ojik, penyedia barang yang berperan sebagai marketing PT JP Press Media Utama.

Hakim menjatuhkan pidana hukuman 6 tahun 6 bulan penjara dengan denda Rp500 juta subsider 100 hari kurungan pengganti.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kasus Korupsi Chromebook  kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook  Kasus Chromebook Kemendikbudristek  Sidang Kasus Chromebook 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp