Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Crypto - Blockchain

Tokenisasi Aset Jadi Pendorong Pertumbuhan Baru Industri Kripto

Selasa, 14 Juli 2026 – 20:06 WIB
Tokenisasi Aset Jadi Pendorong Pertumbuhan Baru Industri Kripto - JPNN.COM
ilustrasi mata uang digital kripto. Foto: Bitocto Exchange

jpnn.com, JAKARTA - Chief Marketing INDODAX, Aloysia Dian, mengatakan perkembangan tokenisasi aset atau real world assets (RWA) merupakan salah satu inovasi yang paling menarik dalam industri blockchain karena mampu menjembatani aset keuangan tradisional dengan teknologi digital, sehingga lebih mudah diakses.

Tren ini diproyeksikan akan menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekosistem aset digital dalam beberapa tahun ke depan.

“Tokenisasi aset membuka peluang baru bagi masyarakat untuk memperoleh eksposur terhadap berbagai aset global melalui infrastruktur blockchain. Inovasi ini bukan sekadar menghadirkan jenis aset baru, tetapi juga mencerminkan bagaimana teknologi blockchain mulai digunakan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas di sektor keuangan,” ujar Aloysia.

Baca Juga:

Menurutnya, tokenisasi memungkinkan berbagai aset, seperti saham, obligasi, komoditas, hingga aset alternatif, direpresentasikan dalam bentuk token digital sehingga dapat diperdagangkan secara lebih efisien dengan dukungan teknologi blockchain.

Saat ini, INDODAX menyediakan lebih dari 20 aset bertema Real World Assets (RWA), termasuk tujuh tokenized stocks yang merepresentasikan pergerakan harga saham perusahaan global seperti Apple, Amazon, Alphabet (Google), NVIDIA, Tesla, Circle, dan Coinbase.

Kehadiran produk-produk tersebut memperluas pilihan diversifikasi di market crypto serta membuka akses bagi investor untuk memperoleh eksposur terhadap sektor ekonomi global.

Baca Juga:

Seiring meningkatnya perhatian global terhadap tokenisasi aset, tren tersebut juga mulai tercermin di INDODAX. Aloysia mengatakan bahwa selain dengan beragamnya pilihan aset nyata yang ditokenisasi, kategori ini juga menunjukkan pertumbuhan aktivitas perdagangan dan jumlah investor sepanjang tahun.

Sehingga, hal tersebut mencerminkan semakin besarnya minat masyarakat terhadap instrumen investasi digital berbasis aset dunia nyata.

Perkembangan Real World Assets (RWA) atau tokenisasi semakin mendapat perhatian dalam industri aset kripto global seiring meningkatnya pemanfaatan blockchain.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   mata uang kripto  kripto  Indodax  bitcoin  teknologi blockchain 
BERITA MATA UANG KRIPTO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp