Toko Omnichannel Sociolla Hadir di Sorong

jpnn.com - Langkah Sociolla memperluas peta industri kecantikan nasional kini resmi menyentuh Indonesia Timur.

Sociolla membuka toko omnichannel pertamanya di Sorong, Papua, tepatnya di Paragon Square Sorong lantai GF.

Diresmikan pada 23 Januari 2026, kehadiran ini menjadi tonggak baru dalam mendekatkan akses produk kecantikan yang aman, tepercaya, dan 100% terdaftar BPOM bagi beauty enthusiast Papua.

Sorong dipilih bukan tanpa alasan. Kota ini tercatat sebagai salah satu pusat pertumbuhan beauty enthusiast paling dinamis di Papua.

Sorong juga menempati peringkat kelima kontributor penjualan terbesar Sociolla di Indonesia Timur sepanjang 2025, setelah Jayapura, Ambon, Ternate, dan Mimika.

Potensi tersebut mendorong Sociolla menghadirkan pengalaman belanja yang lebih dekat, relevan, dan terintegrasi bagi masyarakat setempat.

Mengusung konsep omnichannel, toko terhubung penuh dengan aplikasi SOCO.

Pelanggan dapat mengakses ulasan produk, mengecek ketersediaan barang secara real-time, hingga memanfaatkan layanan Click & Collect.