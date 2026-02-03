Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Perempuan

Toko Omnichannel Sociolla Hadir di Sorong

Selasa, 03 Februari 2026 – 17:32 WIB
Toko Omnichannel Sociolla Hadir di Sorong - JPNN.COM
Toko Sociolla pertama di Sorong, Papua. Foto: sociolla

jpnn.com - Langkah Sociolla memperluas peta industri kecantikan nasional kini resmi menyentuh Indonesia Timur.

Sociolla membuka toko omnichannel pertamanya di Sorong, Papua, tepatnya di Paragon Square Sorong lantai GF.

Diresmikan pada 23 Januari 2026, kehadiran ini menjadi tonggak baru dalam mendekatkan akses produk kecantikan yang aman, tepercaya, dan 100% terdaftar BPOM bagi beauty enthusiast Papua.

Baca Juga:

Sorong dipilih bukan tanpa alasan. Kota ini tercatat sebagai salah satu pusat pertumbuhan beauty enthusiast paling dinamis di Papua.

Sorong juga menempati peringkat kelima kontributor penjualan terbesar Sociolla di Indonesia Timur sepanjang 2025, setelah Jayapura, Ambon, Ternate, dan Mimika.

Potensi tersebut mendorong Sociolla menghadirkan pengalaman belanja yang lebih dekat, relevan, dan terintegrasi bagi masyarakat setempat.

Baca Juga:

Mengusung konsep omnichannel, toko terhubung penuh dengan aplikasi SOCO.

Pelanggan dapat mengakses ulasan produk, mengecek ketersediaan barang secara real-time, hingga memanfaatkan layanan Click & Collect.

Langkah Sociolla memperluas peta industri kecantikan nasional kini resmi menyentuh Indonesia Timur. Hadir di Sorong, Papua.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sociolla  toko omnichannel  produk parfum  Produk Kecantikan  Skincare 
BERITA SOCIOLLA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp