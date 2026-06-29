Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional

Tokoh Adat Lampung Sebut Ritual Injak Kepala Kerbau Simbol Penyucian, Bukan Penghinaan

Senin, 29 Juni 2026 – 12:47 WIB
Tokoh Adat Lampung Sebut Ritual Injak Kepala Kerbau Simbol Penyucian, Bukan Penghinaan - JPNN.COM
Presiden ke-7 RI Jokowi menjalani ritual menginjak kepala kerbau saat menerima gelar kehormatan adat dari lima kerajaan adat di Kedaton Keagungan, Bandar Lampung, Sabtu (27/6). Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Polemik mengenai prosesi Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menginjak kepala kerbau saat menghadiri kegiatan adat di Lampung mendapat penjelasan dari tokoh adat Lampung Pepadun, Suttan Seghayo Dipuncak Nur, Drs. H. Mawardi Harirama.

Menurut Mawardi, prosesi tersebut merupakan bagian dari tradisi adat Lampung Pepadun yang telah diwariskan secara turun-temurun dan memiliki makna filosofis yang mendalam, sehingga tidak dapat dimaknai sebagai tindakan merendahkan atau menistakan hewan.

Dia menjelaskan pada masa lalu kerbau memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Lampung.

Baca Juga:

Selain, dipelihara sebagai penunjang ekonomi, kerbau juga menjadi simbol kesejahteraan keluarga dan "tabungan" yang digunakan untuk berbagai keperluan adat.

"Kerbau adalah hewan peliharaan masyarakat Lampung pada masa lalu yang menjadi tabungan untuk kegiatan ekonomi maupun pelaksanaan pesta adat," ujar Mawardi.

Dia mengatakan penyembelihan kerbau menjadi lambang tingginya status sosial dalam masyarakat adat Lampung Pepadun.

Baca Juga:

Oleh karena itu, keluarga yang mampu lazimnya menyembelih kerbau pada berbagai tahapan penting dalam siklus kehidupan.

Prosesi tersebut dilakukan mulai dari selamatan kelahiran anak, perkawinan adat melalui rangkaian Turun Mandi dan Temu Dilunjuk, hingga upacara Cakak Pepadun atau Munggah Bumi.

Penyembelihan kerbau menjadi lambang tingginya status sosial dalam masyarakat adat Lampung Pepadun.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Lampung  kepala kerbau  tokoh adat lampung  Jokowi  PSI 
BERITA LAMPUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp