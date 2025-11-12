Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Tokoh Awam Katolik Indonesia Heribertus Dahana Mendapat Penghargaan Dari Paus Leo XIV

Rabu, 12 November 2025 – 08:38 WIB
Tokoh Awam Katolik Indonesia Heribertus Dahana Mendapat Penghargaan Dari Paus Leo XIV - JPNN.COM
Tokoh awam Katolik Indonesia Irjen Pol (Purn) Drs. Heribertus Dahana R. S.H., M.Si mendapat penghargaan dari Paus Leo XIV. Penghargaan itu berupa Medali Pro Ecclesia et Pontifice diberikan Duta Besar Vatikan Untuk Indonesia Monsinyur Piero Pioppo di Nunsiatur Apostolik Jakarta, Selasa, 11 November 2025. Foto: Soource for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Tokoh awam Katolik Indonesia Irjen Pol (Purn) Drs. Heribertus Dahana R. S.H., M.Si mendapat penghargaan dari Paus Leo XIV. Penghargaan itu berupa Medali Pro Ecclesia et Pontifice.

Upacara penganugerahan diberikan Duta Besar Vatikan Untuk Indonesia Monsinyur Piero Pioppo di Nunsiatur Apostolik Jakarta, Selasa, 11 November 2025.

Dalam surat resmi yang diterima Heribertus Dahana bernomor 5213/2025 tertanggal 22 Oktober 2025, Bapa Suci, Paus Leo XIV, memberikan penganugerahan sebagai pengakuan atas pengabdian Heribertus Dahana kepada Gereja Katolik.

Baca Juga:

“Sebagai pengakuan atas pengabdian Anda kepada Gereja dan Penerus Petrus dengan senang hati menganugerahkan Anda Medali Pro Ecclesia et Pontifice."

Seusai menerima penganugerahan tersebut, Heribertus Dahana menyampaikan terima kasih dan penghormatan kepada Bapa Suci Paus Leo XIV.

Dia menyebut penghargaan ini bukti Gereja Katolik sangat menghargai pelayanan dan kontribusi pelayanan umatnya.

Baca Juga:

Oleh karena itu, dia bersyukur dan berterima kasih serta menjadikan penghargaan ini untuk terus melayani melalui komunitas, organisasi dan bidang pelayanan Katolik lainnya.

“Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas penganugerahan ini. Terima kasih juga kepada Bapa Suci Paus Leo XIV yang telah menganugerahi penghargaan ini. Penghargaan ini bukan sekadar simbol, tetapi terkandung makna dengan nilai-nilai universal untuk terus memperkuat pelayanan bagi Gereja Katolik,” ujar Heribertus yang merupakan Anggota Dewan Pembina DPP Laskar Prabowo 08.

Tokoh awam Katolik Indonesia Irjen Pol (Purn) Drs. Heribertus Dahana R mendapat penghargaan dari Paus Leo XIV berupa Medali Pro Ecclesia et Pontifice.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Tokoh Awam Katolik  Paus Leo XIV  Katolik  Heribertus Dahana 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp