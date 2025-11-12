Tokoh Awam Katolik Indonesia Heribertus Dahana Mendapat Penghargaan Dari Paus Leo XIV

Rabu, 12 November 2025 – 08:38 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Tokoh awam Katolik Indonesia Irjen Pol (Purn) Drs. Heribertus Dahana R. S.H., M.Si mendapat penghargaan dari Paus Leo XIV. Penghargaan itu berupa Medali Pro Ecclesia et Pontifice.

Upacara penganugerahan diberikan Duta Besar Vatikan Untuk Indonesia Monsinyur Piero Pioppo di Nunsiatur Apostolik Jakarta, Selasa, 11 November 2025.

Dalam surat resmi yang diterima Heribertus Dahana bernomor 5213/2025 tertanggal 22 Oktober 2025, Bapa Suci, Paus Leo XIV, memberikan penganugerahan sebagai pengakuan atas pengabdian Heribertus Dahana kepada Gereja Katolik.

“Sebagai pengakuan atas pengabdian Anda kepada Gereja dan Penerus Petrus dengan senang hati menganugerahkan Anda Medali Pro Ecclesia et Pontifice."

Seusai menerima penganugerahan tersebut, Heribertus Dahana menyampaikan terima kasih dan penghormatan kepada Bapa Suci Paus Leo XIV.

Dia menyebut penghargaan ini bukti Gereja Katolik sangat menghargai pelayanan dan kontribusi pelayanan umatnya.

Oleh karena itu, dia bersyukur dan berterima kasih serta menjadikan penghargaan ini untuk terus melayani melalui komunitas, organisasi dan bidang pelayanan Katolik lainnya.

“Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas penganugerahan ini. Terima kasih juga kepada Bapa Suci Paus Leo XIV yang telah menganugerahi penghargaan ini. Penghargaan ini bukan sekadar simbol, tetapi terkandung makna dengan nilai-nilai universal untuk terus memperkuat pelayanan bagi Gereja Katolik,” ujar Heribertus yang merupakan Anggota Dewan Pembina DPP Laskar Prabowo 08.