Tokoh Indonesia Pimpin Global Landscapes Forum, Platform Bentang Alam Terbesar di Dunia    

jpnn.com, JAKARTA - Global Landscapes Forum (GLF) menunjuk Kamal Prawiranegara sebagai direktur baru di forum tersebut.

Berbasis di Sekretariat GLF di Bonn, Jerman, Kamal akan memastikan keberlanjutan forum yang berupaya menciptakan bentang alam yang produktif, menguntungkan, adil, dan tangguh. Dia juga akan memadukan ilmu pengetahuan dan kearifan lokal serta menghubungkan komunitas dan para ahli di seluruh dunia.

Kamal kini berusia 44 tahun, memiliki pengalaman lebih dari dua dekade dalam kolaborasi multilateral dan sebelumnya menjabat sebagai Wakil Direktur GLF.

Sebagai direktur pertama GLF yang berasal dari Indonesia, dia akan melanjutkan penguatan komunitas global forum yang kini telah menjangkau lebih dari 4 miliar orang di 175 negara, untuk menciptakan dampak nyata dalam menghadapi krisis lingkungan dan sosial yang saling terkait satu sama lain.

“Ini adalah momen keberlanjutan sekaligus pertumbuhan bagi Global Landscapes Forum. Kami menegaskan kembali misi untuk mendukung komunitas, bukan dari atas ke bawah, melainkan dari akar rumput, saat mereka menghadapi tantangan global baru. Dengan basis pengetahuandari CIFOR-ICRAF serta dukungan dan energi dari 35 Charter Members, kami terus memperluas solusi lokal dan menghubungkan aksi lintas wilayah dan realitas. Dari pemimpin adat di Kalimantan hingga ilmuan muda di Argentina dan para pelaku restorasi di Kamerun, kami melihat solusi iklim dan pembangunan paling efektif lahir dari tempat-tempat di mana masyarakat telah lama menjadi penjaga bentang alam mereka" ujar Kamal Prawiranegara, Direktur GLF.

Kamal berharap forum yang dipimpinnya bisa menjadi penghubung semua lintas masyarakat dunia.

Baca Juga: Kementerian Lingkungan Hidup Temukan Dugaan Pencemaran di DAS Brantas

"Ketika para pahlawan lokal terhubung dengan pembuat kebijakan, pendana, ilmuwan, dan penggerak perubahan, kita bisa mentransformasi bentang alam dan membentuk masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi semua dan dunia sangat membutuhkannya saat ini," sambungnya.

Mantan Direktur sekaligus salah satu Pendiri GLF, John Colmey, kini menjabat sebagai Penasihat Strategis Senior.