Tokoh Nasional Bakal Gabung PSI saat Pelantikan Pengurus DPP

jpnn.com, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dikabarkan mendapatkan dukungan baru dari tokoh nasional yang akan bergabung. Kabarnya Ahmad Ali Cs akan memperkuat jajaran partai berlambang gajah tersebut.

Sebelumnya, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep sempat membocorkan akan adanya tokoh nasional yang bergabung. Walaupun saat itu dia belum memberikan bocoran.

Soal kabar bergabungnya Ahmad Ali Cs, politikus PSI Andy Budiman mengatakan hal itu akan terjawab pada pelantikan pengurus DPP PSI malam ini.

"Tunggu saja. Nanti saat pelantikan kita lihat," katanya saat dihubungi wartawan, Jumat (26/9).

Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep akan segera melantik jajaran kepengurusan DPP PSI.

Rencananya pelantikan akan diselenggarakan di The Club Djakarta Theater (masuk dari bioskop XXI), Jl MH Thamrin No 9, Jakarta Pusat malam ini.

Beberapa nama berpeluang untuk masuk dalam jajaran pengurus DPP. Di antaranya dua orang pesaing Kaesang dalam bursa caketum, Agus Herlambang dan Ronald A Sinaga.

Namun, yang akan dinanti adalah sosok berinisial J yang telah bersedia menjadi Ketua Dewan Pembina PSI. Apakah Jokowi akan hadir? "Lihat saja nanti," tutup Andy. (dil/jpnn)