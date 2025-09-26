Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

Tokoh Nasional Bakal Gabung PSI saat Pelantikan Pengurus DPP

Jumat, 26 September 2025 – 14:49 WIB
Tokoh Nasional Bakal Gabung PSI saat Pelantikan Pengurus DPP - JPNN.COM
Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Foto: dok PSI.id

jpnn.com, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dikabarkan mendapatkan dukungan baru dari tokoh nasional yang akan bergabung. Kabarnya Ahmad Ali Cs akan memperkuat jajaran partai berlambang gajah tersebut.

Sebelumnya, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep sempat membocorkan akan adanya tokoh nasional yang bergabung. Walaupun saat itu dia belum memberikan bocoran.

Soal kabar bergabungnya Ahmad Ali Cs, politikus PSI Andy Budiman mengatakan hal itu akan terjawab pada pelantikan pengurus DPP PSI malam ini.

Baca Juga:

"Tunggu saja. Nanti saat pelantikan kita lihat," katanya saat dihubungi wartawan, Jumat (26/9).

Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep akan segera melantik jajaran kepengurusan DPP PSI.

Rencananya pelantikan akan diselenggarakan di The Club Djakarta Theater (masuk dari bioskop XXI), Jl MH Thamrin No 9, Jakarta Pusat malam ini.

Baca Juga:

Beberapa nama berpeluang untuk masuk dalam jajaran pengurus DPP. Di antaranya dua orang pesaing Kaesang dalam bursa caketum, Agus Herlambang dan Ronald A Sinaga.

Namun, yang akan dinanti adalah sosok berinisial J yang telah bersedia menjadi Ketua Dewan Pembina PSI. Apakah Jokowi akan hadir? "Lihat saja nanti," tutup Andy. (dil/jpnn)

Sebelumnya, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep sempat membocorkan akan adanya tokoh nasional yang bergabung

Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PSI  Partai Solidaritas Indonesia  Ahmad Ali  pelantikan pengurus psi 
BERITA PSI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp