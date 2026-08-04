Tokoh Pemuda Jakbar Apresiasi Kinerja Wali Kota yang Berhasil Raih Penghargaan

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat kembali menorehkan prestasi gemilang di kancah nasional. Berkat keberhasilan luar biasa dalam mempercepat aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), Jakarta Barat berhasil menembus jajaran empat besar nasional dan resmi menyabet penghargaan bergengsi Dukcapil Prima Awards 2026.

Penghargaan berupa piala dan piagam penghargaan diserahkan secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah. Penyerahan berlangsung dalam suasana penuh kebanggaan pada acara puncak penganugerahan yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada Senin (3/8).

Penghargaan yang baru saja diraih Wali Kota Jakarta Barat kini menjadi sorotan dan mendapat apresiasi luas dari berbagai kalangan, salah satunya disampaikan oleh tokoh pemuda Jakarta Barat Umar Abdul Aziz.

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Menurutnya, penghargaan tersebut bukanlah pemberian semata, melainkan buah dari kinerja nyata yang ditunjukkan sehari-hari demi kepentingan masyarakat.



Umar menilai Wali Kota Jakarta Barat merupakan sosok pimpinan yang sangat memedulikan suara dan keluhan masyarakat. Setiap aspirasi yang disampaikan warga selalu disambut dengan tanggapan serius dan tindakan yang cepat.

Bahkan, kata Umar, Wali Kota tidak segan-segan menjatuhkan sanksi kepada jajaran bawahannya yang dinilai tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya.

Sikap tegas ini menjadi bukti bahwa ia tidak ingin ada celah yang menghambat pelayanan publik kepada warga Jakarta Barat.



“Menurut saya, hal itu wajar beliau mendapatkan penghargaan, termasuk dari Kementerian Dalam Negeri, karena kinerjanya yang selalu bergerak cepat dalam menangani berbagai persoalan di wilayah. Beliau juga senantiasa membangun koordinasi yang erat bersama unsur Forkopimko guna menjaga ketertiban dan menyelesaikan persoalan secara menyeluruh,” tutur Umar, Selasa (4/8).



Lebih lanjut, Umar berharap semangat kerja dan ketegasan yang ditunjukkan Wali Kota dapat menular kepada seluruh jajaran pemerintahan di lingkungan Jakarta Barat. Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat, dan setiap persoalan yang muncul dapat segera diselesaikan demi terwujudnya Jakarta Barat yang tertib, aman, dan sejahtera bagi seluruh warganya.



Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan bukti nyata keseriusan dan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendorong transformasi layanan administrasi kependudukan menuju sistem berbasis digital yang modern.



Hingga awal Agustus 2026, tercatat sebanyak 728.842 warga Jakarta Barat telah berhasil mengaktifkan IKD. Jumlah itu setara dengan 38,81 persen dari total 1.877.975 penduduk wajib KTP di wilayahnya. Angka prestisius itu menempatkan Jakarta Barat kokoh di peringkat keempat nasional sekaligus mengukuhkannya sebagai salah satu dari 10 besar daerah dengan capaian aktivasi IKD terbaik di seluruh Indonesia.

"Alhamdulillah, Jakarta Barat berhasil meraih peringkat keempat nasional dalam capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital. Ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran yang terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Iin dengan penuh rasa syukur.



Lebih dalam, Iin menegaskan bahwa pengembangan IKD bukan sekadar upaya mengalihkan kartu identitas ke bentuk digital semata. Langkah ini justru menjadi fondasi utama dalam membangun sistem pemerintahan yang berbasis data, lebih akurat, responsif, dan saling terintegrasi satu sama lain.



"Data kependudukan memiliki nilai yang sangat strategis karena menjadi dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan pemerintah sekaligus memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik," terangnya. (cuy/jpnn)