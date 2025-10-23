Tokoh Pemuda Muhammadiyah Apresiasi Pengungkapan 197 Ton Narkoba Polri

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Sunanto menilai pengungkapan 197,71 ton narkoba oleh Polri merupakan wujud komitmen keseriusan institusi tersebut dalam memberantas peredaran barang haram. Ia menekankan bahwa pengungkapan ini juga mencerminkan penindaklanjutan Polri terhadap instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita nomor tujuh.

"Pengungkapan 197 ton narkoba oleh Bareskrim Polri adalah capaian besar dan menunjukkan keseriusan aparat dalam memberantas kejahatan narkotika yang sudah mengancam ketahanan sosial bangsa," kata Cak Nanto, sapaan akrabnya, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (23/10).

Namun di balik angka tersebut, menurutnya, tersimpan fakta bahwa peredaran narkoba di Indonesia telah memasuki fase mengkhawatirkan sebagai organized crime lintas negara.

"Artinya, selain penindakan, negara juga perlu memperkuat sistem pencegahan dan rehabilitasi. Apalagi, ketika ditemukan ada 150 anak yang menjadi tersangka, ini adalah alarm keras bahwa narkoba sudah menembus ruang sosial paling rentan, generasi muda," ujar Cak Nanto.

Untuk mencegah rusaknya generasi muda, ia menuturkan pentingnya penguatan edukasi dan literasi sejak dini di sekolah, pesantren, kampus, dan lingkungan komunitas. Ia juga mendorong kolaborasi lintas sektor antara Polri dengan BNN, Kemenkes, Kemensos, hingga masyarakat sipil.

"Pendekatan kemanusiaan bagi pengguna dan anak yang terlibat. Anak-anak bukan musuh negara, mereka korban sistem. Harus ada program rehabilitasi, bukan sekadar pemenjaraan," ucap Cak Nanto.

Lebih jauh, ia menyebut Polri harus lebih tegas kepada bandar-bandar narkoba dan menjaga transparansi penanganan perkara.

"Penegakan hukum yang konsisten akan menumbuhkan kepercayaan publik dan memperkuat moral aparat di lapangan. Perang melawan narkoba bukan hanya tugas polisi, tapi tanggung jawab seluruh bangsa," paparnya.