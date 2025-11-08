Tokoh Tani Beberkan Alasan Dukungan Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto dan Gus Dur

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, secara resmi mendukung pengusungan gelar Pahlawan Nasional untuk mantan Presiden Soeharto dan mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dukungan ini disampaikan dalam pernyataan persnya pada Sabtu (8/11).

Don Muzakir menilai kedua mantan presiden tersebut memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan, stabilitas, dan penguatan sektor pertanian Indonesia. "Presiden Soeharto pekerja keras untuk rakyat. Di zamannya, Indonesia bisa swasembada pangan, ekonomi tumbuh, dan rakyat hidup tenang. Itu bukan hal kecil dan sudah sepantasnya beliau diberi gelar Pahlawan Nasional," ujar Don Muzakir.

Ia memerinci, swasembada beras pada era Soeharto dicapai melalui serangkaian program intensifikasi pertanian seperti Panca Usaha Tani, Bimas, Operasi Khusus, dan Intensifikasi Khusus. Saat itu, budi daya padi Indonesia bahkan disebut sebagai yang terbaik di Asia.

Dukungan pemerintah, lanjutnya, diwujudkan dengan membangun pabrik pupuk seperti Petro Kimia Gresik, Pupuk Sriwijaya, dan Asean Aceh Fertilizer. Subsidi pupuk, benih unggul, dan pestisida juga dikontrol ketat. Petani mendapat kemudahan akses kredit bank, sementara pemasaran hasil panen dijamin melalui kebijakan harga dasar dan pengadaan pangan oleh pemerintah.

"Jalan, sekolah, puskesmas, bendungan, sampai program Pertanian, itu semua hasil kerja Pak Harto saat itu. Beliau adalah penjaga Pancasila dan UUD 45, itu harus kita akui," kata Don Muzakir.

Stabilitas ekonomi era Soeharto disebutnya memberi ruang bagi petani untuk berkembang. "Ekonomi Indonesia saat itu ditakuti, saat itu dikenal sebagai macan Asia. Jasa Pak Harto tidak bisa dinafikan. Dengan banyaknya pengusulan dari berbagai pihak, saya pikir beliau pantas mendapat gelar itu (Pahlawan Nasional)," ucapnya.

Di sisi lain, Don Muzakir juga menyoroti peran krusial Gus Dur dalam menjaga keutuhan bangsa pasca-Reformasi. Menurutnya, Gus Dur memberikan ruang bagi kelompok tani dan masyarakat adat untuk bersuara.

"Gus Dur kita kenal seorang yang visioner, punya pemikiran jauh ke depan, bagaimana bisa membangun dan menyatukan seluruh komponen masyarakat sehingga kesatuan negara Indonesia ini terjaga," ujar Don Muzakir.