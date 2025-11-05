Tokopedia dan TikTok Shop Dorong Pertumbuhan Merata Lewat Promo Guncang

jpnn.com, JAKARTA - Kampanye tanggal kembar Promo Guncang 10.10 di Tokopedia dan TikTok Shop by Tokopedia (TikTok Shop) terbukti menggerakkan ekonomi digital lokal.

Di Tokopedia, beberapa wilayah seperti Papua Barat, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan mencatat kenaikan transaksi tertinggi selama periode kampanye.

Sementara di TikTok Shop, sejumlah wilayah yaitu Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Jambi mengalami peningkatan transaksi terbesar.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital di lebih banyak wilayah di Indonesia, kedua platform ini menghadirkan Promo Guncang 11.11 yang akan berpuncak pada 11 November 2025.

Tahun ini, sektor digital diperkirakan berkontribusi 8% terhadap PDB nasional, dan bisa naik 9-10% di akhir 2025. E-commerce masih menjadi pendorong utama, menyumbang sekitar 72% dari total nilai ekonomi digital. Indonesia pun kini menjadi pasar digital terbesar di Asia Tenggara, dengan potensi mencapai US$600 miliar pada 2030.

"Sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, kami mengadakan rangkaian kampanye akbar bulanan di Tokopedia dan TikTok Shop, meliputi Gajian Sale yang dimulai setiap tanggal 24 atau 25, dan Promo Guncang yang berpuncak pada tanggal kembar di bulan berikutnya. Inisiatif ini membawa peningkatan jumlah penjual sebesar 46,8%. Artinya, makin banyak pelaku usaha yang percaya dalam memanfaatkan Tokopedia dan TikTok Shop untuk #JualanNyaman. Pesanan pun bisa naik rata-rata 45%," kata Senior Director of Tokopedia and TikTok E-commerce Indonesia Stephanie Susilo.

Beberapa kategori produk dengan pesanan tertinggi di Tokopedia dan TikTok Shop saat Promo Guncang 10.10 berlangsung, antara lain Handphone dan Tablet, Otomotif, Makanan dan Minuman, Kecantikan dan Perawatan Diri, dan Fashion Muslim.

"Kekuatan masing-masing platform e-commerce kami akan terus saling melengkapi agar bisa mendorong pertumbuhan bisnis para pelaku usaha lintas industri atau yang berasal dari berbagai kategori produk. Karena itu, kami terus mengimbau para penjual untuk memanfaatkan Tokopedia dan TikTok Shop secara bersamaan guna menggarap potensi pasar yang sangat besar, terutama pada momen spesial seperti double date," jelas Stephanie.