Tokopedia & TikTok Shop Rayakan Harbolnas 12.12, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Digital

jpnn.com, JAKARTA - Tokopedia dan TikTok Shop siap meramaikan akhir tahun 2025 melalui puncak program belanja online tahunan Gajian Sale dan Promo Guncang 12.12, serta mendorong pelaku usaha lokaltanah air mendunia melalui inisiatif'Lokal Mendunia'.

“Melalui momentum 12.12 tahun ini, Tokopedia dan TikTok Shop tidak hanya menghadirkan nilai lebih bagi para pembeli,tetapi juga membuka peluang lebih besar bagi para pelaku usaha dan brand lokal untuk semakin naik kelas. Selain itu, dengan ekosistem yang kuat, kami terus mendorong pelaku usaha lokal Indonesia untuk menembus pasar global, membangun kebanggaan serta kepercayaan terhadap produk buatan Indonesia, untuk memperkuat perekonomian digital bangsa,” ujar Head of Public Policy & Government Relations Tokopedia and TikTok Shop E-commerce Indonesia Hilmi Adrianto.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengapresiasi upaya platform digital di Indonesia, salah satunya Tokopedia dan TikTok Shop, dalam memperkuat ekonomi digital Indonesia.

Hal ini tercermin melalui pembukaan akses pasar yang lebih luas bagi produk dan pelaku usaha lokal, khususnya melalui kampanye Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) ditanggal10-16 Desember 2025".

"Inisiatif ini diharapkan tidak hanya membuka akses yang lebih luas bagi pelaku usaha Indonesia di dalam negeri, tetapi juga mampu memperkuat posisi produk Indonesia di kancah internasional melalui pemanfaatan ekosistem perdagangan digital yang inklusif dan kompetitif, sehingga lebih banyak produk UMKM yang menembus pasar global," kata Budi.

Program Lokal Mendunia merupakan inisiatif TikTok Shop untuk mendorong brand lokal di Indonesia menembus pasar utama Asia Tenggara melalui ekosistem TikTok Shop.

Program ini diharapkan dapat mempercepat ekspansi lintas negara dengan infrastruktur TikTok Shop di Asia Tenggara yang sudah siap pakai, sejalan dengan misi mengangkat produk lokal ke panggung global.

Lewat inisiatif Lokal Mendunia yang menghadirkan pembelajaran terarah, aktivitas berbasis misi, dan pendampingan intensif, TikTok Shop by Tokopedia mendung brand lokal dalam memvalidasi potensi pasar, memahami preferensi konsumen, dan meningkatkan kesiapan operasional.