JPNN.com - Ekonomi

Tokyo X-Hub 2025 Buka Peluang Startup Jepang Masuk Pasar Indonesia

Minggu, 07 Desember 2025 – 04:00 WIB
Tokyo X-Hub 2025 Buka Peluang Startup Jepang Masuk Pasar Indonesia - JPNN.COM
X-HuB Tokyo Validating Market Entry in Indonesia di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, baru-baru ini. Foto: Tim Jetro dan Kumpul

jpnn.com, JAKARTA - Japan External Trade Organization (Jetro) Jakarta menggandeng Kumpul menggelar program kolaborasi bertajuk Tokyo X-Hub 2025.

Program ini dirancang untuk membuka peluang ekspansi bagi perusahaan rintisan atau startup asal Jepang ke pasar Indonesia.

Kolaborasi ekosistem startup lintas negara ini dinilai menjadi bagian terpenting dalam pertumbuhan ekonomi digital dan pertumbuhan startup di Asia.

Deputi Bidang Kerjasama, Penanaman Modal, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tirta Nugraha Mursitama merespons positif adanya program tersebut.

Tirta menyebut program ini menekankan keterbukaan pasar digital Indonesia terhadap peluang investasi.

Terkini, pemerintah diketahui tengah memperkuat regulasi terhadap investasi berkelanjutan, baik dari koordinasi internal, maupun kerja sama eksternal.

“Pasar digital kita memang harus terbuka lebar untuk potensi startup luar yang ingin merambah ke Indonesia," kata Tirta di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Melalui kerja sama ini, Jetro mengundang 10 startup yang berbasis di Tokyo untuk mengeksplorasi pasar dan peluang perluasan jaringan bisnis di Indonesia.

Program Tokyo X-Hub 2025 yang diinisiasi Jetro Jakarta membuka peluang startup Jepang masuk pasar Indonesia.

