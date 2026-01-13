Tol Arah Bandara Soetta Masih Tergenang Banjir, Lalin Tersendat

Selasa, 13 Januari 2026 – 11:13 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Banjir masih menggenangi ruas Tol arah Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) pada Selasa pagi.

Akibatnya arus lalu lintas dari dan menuju bandara itu tersendat.

“Pengaturan arus lalu lintas di Gerbang Tol Cengkareng lanjut ramp Rawa Bokor terjadi genangan air sekitar 10-15 cm,” kata Kasat Patroli Jalan Raya Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Dhanar Dhono Vernandhie, Selasa.

Akibat genangan tersebut, arus kendaraan dari arah Bandara Soetta menuju Jakarta maupun sebaliknya mengalami perlambatan.

“Situasi arus lalu lintas dari arah Soetta menuju ke Jakarta dan sebaliknya, yang dari arah Jakarta menuju ke Soetta, tersendat diakibatkan genangan air,” ujar Dhanar.

Dia juga melaporkan kondisi genangan terkini pada Selasa (13/1), pukul 09.15 WIB, yaitu terdapat dua titik genangan di wilayah Jakarta.

“Km 31.4A ketinggian air 10-15 cm dan Keluaran Rawa Bokor ketinggian air 10-15 cm, masih dapat dilintasi kendaraan, termasuk sedan, namun melambat,” ungkap Dhanar.

Sementara itu, melalui unggahan X pada akun resmi @TMCPoldaMetro, pada pukul 10.15 WIB, terlihat genangan air setinggi 15 cm merendam ruas Tol Sedyatmo, tepatnya di Off Ramp Rawa Bokor.