Tol Betung-Jambi Seksi 1B Dikebut, Progres Sudah Tembus 31 Persen

jpnn.com, PALEMBANG - Pembangunan Tol Betung-Jambi Seksi 1B terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga akhir Juni 2026, progres konstruksi ruas yang dikerjakan PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) ini telah mencapai 31 presen.

Ruas tol sepanjang 31,58 kilometer tersebut akan menghubungkan Kecamatan Babat Supat dengan Kecamatan Tungkal Jaya sebagai bagian dari Jalan Tol Betung-Tempino-Jambi yang masuk dalam jaringan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Direktur Operasi III HKI Defi Adrian menyampaikan bahwa pembangunan Tol Betung–Jambi Seksi 1B ini diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antara Provinsi Sumatra Selatan dan Jambi sekaligus memperlancar arus mobilitas masyarakat maupun distribusi logistik.

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“HKI berkomitmen menyelesaikan pembangunan Tol Betung–Jambi Seksi 1B dengan tetap mengedepankan kualitas, keselamatan kerja serta prinsip konstruksi berkelanjutan. Ruas ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan sekitar,” sampai Defi, Jumat (24/7).

Saat ini, perjalanan dari Betung menuju Jambi melalui Jalan nasional memerlukan waktu sekitar 1,5 jam dalam kondisi normal.

Namun, saat terjadi kepadatan lalu lintas, perjalanan dapat terjadi kepadatan lalu lintas, perjalanan dapat memakan waktu hingga tiga sampai empat jam.

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"Setelah ruas tol beroperasi, waktu tempuh pada Jalan ini akan menyusut drastis menjadi sekitar 30 menit, sehingga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi perjalanan dan menekan biaya logistik," ujar Defi.

Menurut Defi, dalam pelaksanaan proyek, HKI memanfaatkan berbagai teknologi konstruksi modern, seperti Building Information Modeling (BIM), fotogrametri, dan load scanned.