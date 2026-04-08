Tol Cisumdawu Retak 80 Meter, Arus Bandung - Cirebon Dialihkan

Rabu, 08 April 2026 – 15:19 WIB

jpnn.com, BANDUNG - Tol Cileunyi Dawuan Sumedang (Cisumdawu) mengalami keretakan di KM 207 A arah Bandung ke Cirebon.

Keretakan diketahui memiliki panjang 80 meter dengan kedalaman 2 meter.

Sebagai antisipasi, untuk sementara arus kendaraan dialihkan dan dilakukan rekayasa contra flow.

"Saat ini Tol Cisumdawu atas diskresi Kepolisian, main road KM 194 A di lakukan penutupan dan pengalihan kendaraan dari Bandung menuju Cirebon untuk dapat keluar di Gerbang Tol Paseh."

"Selain itu juga akan dilakukan contra flow Jalur B (Arah ke Bandung) dari KM 206+125 sampai dengan KM 208+200," kata Direktur Utama PT. Citra Karya Jabar Tol (PT CKJT), Agustinus Sudrajat, dalam keterangannya, Rabu (8/4).

Namun, Agustinus memastikan ruas Tol Cisumdawu KM 207 A ini dalam kondisi aman dan dilayak dilalui.

Selain rekayasa, penanganan jangka pendek yang dilakukan di antaranya dengan pemasangan rambu peringatan dan pengurang kecepatan.

Selain itu, retakan jalan diisi dengan material aspal dan penutupan dengan terpal supaya air tidak masuk menambah beban pada timbunan.