Tol Fatmawati 2 Gratis, Bisa Tekan Kemacetan Horor TB Simatupang

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pelaksanaan tol gratis di Gerbang Tol Fatmawati 2 berhasil menekan angka kemacetan kendaraan di Jalan TB Simatupang.

Menurutnya, penggratisan jalan tol tersebut sudah berlangsung selama dua hari.

“Alhamdulillah, di hari pertama itu kurang lebih 474 monil yang melewati. Kemudian di hari kedua naik hampir 38 persen menjadi 600 lebih,” kata Pramono Anung, pada Rabu (17/9).

“Ini menunjukkan bahwa kemudian di lapangan memang ada penurunan kemacetan pada waktu-waktu tersebut,” lanjutnya.

Meski demikian, Politikus PDI Perjuangan itu mengaku bakal melihat beberapa hari ke depan penggunaan Tol Fatmawati 2 untuk menekan kemacetan Jalan TB Simatupang.

“Maka kalau efektif, seperti yang sudah saya sampaikan ini akan diberlakukan sampai dengan akhir Oktober,” tuturnya.

Adapun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan tarif Rp 1 untuk perjalanan dengan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) dan Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional 2025.

Promo tarif ini berlaku pada dua hari, yaitu Rabu (17/9), mulai pukul 00.00-23.59 WIB dan Jumat (19/9), pukul 00.00-23.59 WIB. (mcr4/jpnn)