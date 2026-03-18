Tol MBZ Padat, Irjen Agus: Bukan Macet, Ada Kendaraan Rusak

jpnn.com - JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho meluruskan anggapan terjadinya kemacetan parah arus lalu lintas di jalan layang Mohamed Bin Zayed (MBZ).

Menurut dia, kondisi di MBZ lebih tepat disebut sebagai kepadatan akibat adanya kendala teknis dari kendaraan pengguna jalan.

"Saya lihat bukan kemacetan ya, tetapi kepadatan. Biasanya ada kendaraan yang trouble. Kemarin bahkan ada yang olinya sampai habis, itu kami bantu juga," kata Irjen Agus di Mapolda Metro Jaya, Rabu (18/3).

Penyebab perlambatan arus di jalan layang tersebut juga karena faktor kelelahan pengemudi yang nekat berhenti di tempat terlarang.

"Ada yang kecelakaan ringan, termasuk juga ada yang kecapekan terus tidur di bahu jalan. Itu menyebabkan perlambatan," ungkapnya.

Polri telah menerjunkan tim urai untuk menyisir kendaraan yang berhenti di bahu jalan guna memulihkan kelancaran arus.

"Sifatnya hanya sementara. Kami punya tim urai, didatangi, dibangunkan pengemudinya, dan kami lancarkan kembali," tutur jenderal asal Boyolali itu.

Irjen Agus pun mengimbau kepada para pemudik untuk mempersiapkan fisik dan kendaraan sebelum memulai perjalanan jauh.