Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Tol Paltung Akan Dibuka Secara Fungsional pada Libur Nataru

Rabu, 17 Desember 2025 – 16:15 WIB
Tol Paltung Akan Dibuka Secara Fungsional pada Libur Nataru - JPNN.COM
Executive Vice President (EVP) Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol Hutama Karya Dwi Aryono Bayuaji. Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com - Tol Palembang-Betung (Paltung) Seksi 1 (Musi Landas - Pulau Rimau) akan dibuka secara fungsional pada libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pembukaan tol tersebut untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas pada momen Nataru. 

Executive Vice President (EVP) Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol Hutama Karya, Dwi Aryono Bayuaji menyampaikan bahwa Tol Paltung akan dibuka secara fungsional pada 20 Desember mendatang hingga 2 Januari 2026.

Baca Juga:

"Ini sebagai bentuk kesiapan menghadapi tingginya intensitas perjalanan masyarakat pada periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru)," sampai Dwi, Rabu (17/12/2025).

Dwi mengungkap bahwa pada momen Nataru, ruas Tol Paltung akan dibuka secara dua arah. 

"Kalau tahun sebelumnya hanya dibuka satu arah, pada momen Nataru ini kami buka secara dua arah," ungkap Dwi. 

Baca Juga:

Kata Dwi pada pembukaan tol tersebut, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti Dishub, Ditlantas Polda Sumsel dan lainnya. 

"Tol Paltung akan dibuka pada 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026 mulai pukul 07.00–16.00 WIB," kata Dwi. 

Pada momen Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Tol Palembang - Betung akan dibuka secara fungsional.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Tol Paltung  Tol Palembang-Betung  Natal  Tahun Baru  Nataru  Polda Sumsel  Hutama Karya 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp