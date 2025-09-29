Close Banner Apps JPNN.com
Tolak Klaim Kubu Agus, DPW PPP Kepri dan Riau Solid Dukung Mardiono

Senin, 29 September 2025 – 10:31 WIB
Klaim DPW PPP Riau dan Aceh dukung Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono. Ilustrasi. (ANTARA/Aria Ananda)

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPW PPP Kepulauan Riau Muhammad Fadhil mengaku tidak terima nama mereka diklaim kubu Agus Suparmanto, sebagai pihak pendukung eks Mendag RI itu menjadi ketua umum partai.

"Ketua DPW PPP Kepri dan seluruh DPC mengimbau agar tidak mengatasnamakan kami, karena kami adalah yang berada di sini sesuai badan hukum dan kami lah yang terdaftar di Sipol,” kata dia kepada awak media dikutip Senin (29/9).

DPW PPP Kepri, kata Fadhil, solid bersama Muhamad Mardiono yang telah terpilih sebagai ketum PPP secara aklamasi. 

“Ada 17 peserta muktamar dari kepri dan seluruhnya hadir saat ini bersama-sama dan pembukaan muktamar kemarin. Di luar itu, bukanlah kami. Mereka tidak terdaftar sebagai peserta muktamar,” ungkapnya.

DPW PPP Aceh yang juga tidak terima nama mereka diklaim dalam acara tasyakuran Agus Suparmanto sebagai ketum.

Ketua DPW PPP Aceh Amiruddin menyebut pihaknya solid bersama Mardiono yang telah menjadi ketum secara aklamasi.

“Kami solid DPW dan seluruh DPC se-Aceh ada sebanyak 25 suara berada di bawah kepemimpinan Ketum Pak Mardiono,” kata Amiruddin.

Dia geram melihat aksi klaim kubu Agus Suparmanto, karena DPW PPP beberapa daerah mengalami hal serupa.

DPW PPP Kepulauan Riau dan Aceh merapat ke Muhamad Mardiono meski kedua daerah tersebut sempat diklaim mendukung Agus Suparmanto.

Muhamad Mardiono  DPW PPP Riau  ketum ppp mardiono  Ketum PPP Agus Suparmanto  PPP  Muktamar X PPP 
