Tolak PJJ untuk Hemat Energi, Ketua Komisi X DPR: Tatap Muka Tetap Prioritas

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mendukung keputusan pemerintah tidak jadi menerapkan pembelajaran jarak jauh untuk menghemat energi di tengah dinamika global.

Ia menekankan pembelajaran tatap muka harus tetap menjadi prioritas. Selain lebih efektif, pendekatan ini juga penting untuk menjaga kualitas interaksi.

"Termasuk kegiatan praktikum yang tidak dapat tergantikan," kata Hetifah dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, dengan sistem zonasi yang telah berjalan, mayoritas siswa bersekolah relatif dekat dari rumah sehingga dampak terhadap konsumsi energi, khususnya dari aspek transportasi, tidak terlalu signifikan.

Di sisi lain, dia memandang belajar dari rumah memiliki sejumlah tantangan tang perlu diwaspadai, mulai dari risiko penurunan capaian belajar, keterbatasan interaksi guru dan siswa, hingga potensi meningkatnya kesenjangan akses karena perbedaan fasilitas dan pendampingan di rumah.

"Selain itu, aspek sosial emosional anak juga terdampak karena berkurangnya ruang interaksi dan pembentukan karakter," imbuh Hetifah.

Meski demikian, dia mengatakan pembelajaran jarak jauh tetap dapat dimanfaatkan secara fleksibel pada kondisi tertentu, seperti saat terjadi bencana alam, gangguan akses sementara, atau di wilayah terpencil dengan keterbatasan tenaga pendidik.

"Dalam situasi tersebut, pembelajaran jarak jauh menjadi solusi adaptif agar proses belajar tetap berlangsung," ujarnya.