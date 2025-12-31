Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Tolak Politisasi Bencana, KP3 Polri dan BPSS: Jangan Menari di Atas Luka Rakyat!

Rabu, 31 Desember 2025 – 20:00 WIB
Direktur Eksekutif KP3 Polri Ade Adriansyah Utama yang akrab disapa Abah. Foto: dok sumber

jpnn.com, JAKARTA - Menutup lembaran tahun 2025, Komite Pendukung dan Pengawas Presisi (KP3) Polri bersama Barisan Penggerak Supremasi Sipil (BPSS) menggelar diskusi refleksi akhir tahun yang krusial dengan Tema : Refleksi Akhir Tahun 2025: Hentikan Politisasi Bencana, Fokus Pada Kemanusiaan.

Forum ini menyoroti urgensi stabilitas nasional dan mengecam keras pihak-pihak yang mencoba menangguk keuntungan politik di tengah kepedihan bencana alam yang melanda tanah air.

Hadir sebagai narasumber utama, Direktur Eksekutif KP3 Polri Ade Adriansyah Utama yang akrab disapa Abah.

Dia memberikan orasi kerakyatan yang tajam dan menggugah kesadaran publik mengenai dinamika sosial-politik terkini.

Dalam pernyataannya, Abah Ade menegaskan bahwa musibah adalah momentum solidaritas, bukan komoditas politik.

Ia menyoroti adanya gerakan dari kelompok "kaum pendengki" yang dinilai masih terjebak dalam residu kontestasi masa lalu dan mencoba mendelegitimasi pemerintah melalui narasi bencana.

"Jangan menari di atas luka rakyat. Memanfaatkan bencana untuk memprovokasi atau membelah opini publik adalah tindakan yang miskin moral dan cacat pikir," tegas Abah Ade dalam diskusi kolaborasi bersama BPSS dan Megapolitan Strategic Indonesia (MS Indonesia) itu.

Abah Ade juga mengajak masyarakat untuk melihat pengorbanan nyata di lapangan. Ia memberikan penghormatan tertinggi kepada aparat TNI, Polri, tim SAR, dan relawan yang bertaruh nyawa demi keselamatan warga.

KP3 Polri bersama Barisan Penggerak Supremasi Sipil (BPSS) menggelar diskusi refleksi akhir tahun yang krusial

