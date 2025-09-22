Close Banner Apps JPNN.com
Tolak Tim Reformasi Polri, GN’98: Supremasi Sipil Harus Jadi Motor Penggerak

Senin, 22 September 2025 – 15:26 WIB
Ketua Umum Gerakan Nasional 98 (GN’98), Anton Aritonang (tengah) menyatakan bahwa reformasi Polri tidak boleh bergantung pada pembentukan tim bentukan politik. Foto: source for jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Gerakan Nasional 98 (GN’98), Anton Aritonang menyatakan bahwa reformasi Polri tidak boleh bergantung pada pembentukan tim bentukan politik. 

Hal itu disampaikan dalam diskusi bertajuk “Supremasi Sipil Menjadi Landasan Filosofis dari Reformasi Polisi” yang digelar di Handayani Prima, Matraman, Jakarta Timur, Minggu (21/9).

Menurutnya, hanya masyarakat sipil yang layak menjadi motor utama dalam mendorong perubahan di tubuh kepolisian.

“Biarkan saja sipil yang mendorong reformasi Polri, bukan bentukan-bentukan,” kata Anton. 

Dia menilai pembentukan tim reformasi Polri hanyalah kompromi politik yang berpotensi mengaburkan agenda reformasi. 

"Kalau terus seperti ini namanya kompromi politik, kepentingan politik. Jadi, dikuatkan saja supremasi sipilnya. Karena itu yang menjadi landasan reformasi, baik di Polri, TNI, maupun birokrasi,” lanjutnya.

Dia menambahkan kritik dari masyarakat seharusnya dijadikan fondasi kuat untuk melakukan perubahan di tubuh kepolisian. 

“Masyarakat sekarang sudah sangat aware untuk mengkritisi Polri. Itulah supremasi sipil menjadi landasan reformasi Polri. Biarkan saja supremasi sipilnya yang mengawasi Polri dan mereka tidak boleh dibatasi,” ucapnya.

TAGS   Tim reformasi Polri  Gerakan Nasional 98  Reformasi Polri  Presiden Prabowo Subianto  Polri  Supremasi sipil 

