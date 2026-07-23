Tolic Sebut 2 Nama di Balik Datangnya Peralta ke Persib

jpnn.com - BANDUNG - Juru taktik Persib Bandung Igor Tolic tak sungkan menyebut dua sosok penting di balik keberhasilan perekrutan Mariano Peralta.

Tolic juga mengungkap perekrutan Peralta tidak mudah seperti yang dibayangkan publik.

Ada negosiasi yang ulet dalam perburuan Peralta yang menjadi salah satu pemain rekomendasi langsung Tolic setelah musim lalu berakhir.

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Tolic melihat bahwa kepergian beberapa pilar lini depan membuat Persib membutuhkan sosok penyerang sayap yang tak hanya cepat, tetapi juga cerdas secara taktis, dan sudah teruji di kompetisi tanah air.

Guna mencegah kebocoran informasi yang bisa memicu perburuan harga dari klub pesaing, manajemen Persib menjalankan pergerakan senyap.

Dua sosok penting yang berperang besar dalam kedatangan Peralta itu, yakni Glenn Sugita dan Stanley Bernard.

"Pak Glenn dengan energinya yang sangat besar dan investasinya untuk mendukung setiap keinginan kami menjadi untuk Persib. Ini adalah hal pertama, itu jadi dasarnya," tutur Tolic.

“Kedua, ialah Pak Stanley. Dia orang yang melakukan perekrutan sepanjang tahun. Dia yang bernegosiasi dengan para pemain. Kami bukan klub yang kaya raya yang bisa membeli siapa saja, tetapi dengan seni negosiasi Stanley, kami berhasil mendatangkan pemain-pemain terbaik dan Peralta adalah salah satunya,” imbuhnya.