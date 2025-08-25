Tolong Dicatat, Obat Tetes Mata Tak Boleh Dipakai Jika Lebih Dari Sebulan

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Obat tetes mata kerap diperlukan saat mata terasa kering atau merah karena iritasi.

Ada beragam jenis obat tetes mata yang saat ini dijual di pasaran.

Namun, banyak pengguna yang masih belum tahu cara penggunaan obat mata yang baik dan benar.

Penanggung Jawab Apoteker PT Samie Sahari (Lotte), Muhammad Dandi mengaku obat tetes mata memang punya masa kedaluwarsa yang cukup panjang.

Namun, dengan catatan obat tetes itu masih dalam keadaan tertutup rapat.

Dia menjelaskan jika obat tetes itu sudah di buka umumnya hanya boleh digunakan maksimal satu bulan setelah di buka.



"Waktunya hanya satu bulan setelah itu. Misalkan di buka hari ini. Nah, satu bulan setelah itu tidak boleh dipakai lagi. Karena setelah satu bulan di buka dikhawatirkan obat itu terkotaminasi kuman, sehingga bahaya bila digunakan," ungkap Dandi pada acara Hangout Bersama Bareng Mitra Ojek Online (ojol) yang digelar di Jakarta Pusat, Sabtu (23/8).

Menurutnya obat tetes merupakan salah satu obat steril untuk mencegah kontaminasi dan infeksi mata.

Dandy mengatakan saat ini banyak masyarakat yang masih belum mengetahui cara menggunakan obat tetes mata yang benar.