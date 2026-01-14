Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Tolong Disimak, Meikarta Bakal Jadi Rusun Subsidi

Rabu, 14 Januari 2026 – 11:07 WIB
Tolong Disimak, Meikarta Bakal Jadi Rusun Subsidi - JPNN.COM
Apartemen Meikarta di Cikarang, Jawa Barat. Foto dokumentasi Meikarta

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan Meikarta akan menjadi salah satu lokasi rumah susun (rusun) subsidi.

Adapun, Meikarta adalah proyek kota baru raksasa di Cikarang, Bekasi, yang diluncurkan tahun 2017 oleh Lippo Group.

Meikarta direncanakan sebagai kota mandiri dengan ribuan gedung pencakar langit dan hunian, namun menghadapi berbagai masalah hukum seperti kasus suap perizinan.

Baca Juga:

"Ya, tadi saya sudah bahas, tadi saya sudah minta data dari Perumnas ada di mana aja, dari pengembang-pengembang swasta punya lokasi di perkotaan di mana aja. Salah satunya di Meikarta," ujar Ara dikutip Rabu (14/1).

Ara sapaan Maruarar Sirait mengaku, akan kembali mengundang para pengembang rusun subsidi dan para pemangku kepentingan terkait untuk membahas mengenai rusun subsidi pada Rabu 14 Januari 2025.

"Pada hari Rabu malam saya undang lagi ke kantor (Kementerian PKP) jam sembilan malam. Kami lihat kesiapannya ya. Kita lihat kesiapannya, tapi salah satunya di Meikarta," katanya.

Baca Juga:

Sebagai informasi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) mengungkapkan rumah susun (rusun) subsidi di perkotaan nantinya akan memiliki dua konsep yakni rumah susun sederhana milik (rusunami) dan rumah susun sewa (rusunawa).

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan, Terkait kedua konsep itu, lanjut Sri, Kementerian PKP akan membahasnya dengan para pengembang, asosiasi pengembang, dan para pemangku kepentingan terkait.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan Meikarta akan menjadi salah satu lokasi rumah susun (rusun) subsidi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Meikarta  Lippo Group  Suap Meikarta  Izin Meikarta  Proyek Meikarta  Maruarar Sirait  rusunawa  Rusunami  Rusun 
BERITA MEIKARTA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp