Tom Cruise hingga Dolly Parton Masuk Daftar Penerima Oscar Kehormatan

jpnn.com, JAKARTA - Aktor laga Tom Cruise menjadi salah satu dari empat tokoh perfilman yang akan menerima Academy Honorary Awards tahun ini.

Pengumuman resmi disampaikan oleh Academy of Motion Picture Arts and Sciences pada Selasa (17/6) waktu setempat.

Selain Tom Cruise, penghargaan Oscar kehormatan juga akan diberikan kepada koreografer dan aktris Debbie Allen, serta desainer produksi Wynn Thomas.

Sementara itu, musisi dan filantropis Dolly Parton akan menerima Jean Hersholt Humanitarian Award atas kontribusi kemanusiaannya.

Presiden Academy Janet Yang menyebutkan bahwa komitmen Cruise terhadap dunia perfilman, terutama dalam menjaga pengalaman menonton di bioskop, serta perhatiannya terhadap pemeran pengganti, menjadi alasan utama penghargaan ini diberikan.

“Dedikasi Tom Cruise telah menginspirasi kita semua,” ujarnya.

Diketahui, Tom Cruise dikenal luas atas komitmennya melakukan sendiri adegan laga dalam film-filmnya.

Beberapa karyanya yang mendapat pengakuan Oscar antara lain Born on the Fourth of July, Jerry Maguire, Magnolia, dan Top Gun: Maverick, serta sederet film ikonik seperti Mission: Impossible, Eyes Wide Shut, dan A Few Good Men.