JPNN.com - Entertainment - Film

Tom Francis Dikabarkan Turut Serta dalam Audisi Pemeran James Bond

Senin, 18 Mei 2026 – 11:11 WIB
Aktor Tom Francis. Foto: Antara/Instagram/realtomfrancis

jpnn.com, INGGRIS - Aktor Tom Francis dikabarkan ikut dalam audisi pemeran James Bond untuk film terbaru.

Adapun audisi dilaksanakan oleh Amazon MGM Studios yang tengah mencari pemeran James Bond.

Salah satu sumber seperti yang dikabarkan Variety pada Sabtu (16/5) menyebut Tom Francis merupakan salah satu aktor yang bersaing untuk menjadi pemeran agen rahasia Inggris yang bekerja dengan kode nama 007 tersebut.

Akan tetapi, perwakilan Tom Francis dan Amazon MGM Studios, produser dan pemodal, menolak berkomentar soal kabar tersebut.

Belum ada pernyataan resmi mengenai keterlibatan Tom Francis dalam dalam audisi pemeran James Bond.

Selain Tom Francis, pemeran yang dirumorkan mengikuti audisi untuk memerankan James Bond antara lain Jacob Elordi.

Aktor Aaron Taylor-Johnson, serta Callum Turner juga dirumorkan mengikuti audisi.

Tidak hanya itu, nama pemeran lain yang disebut-sebut sebagai kandidat pemeran James Bond yakni Cosmo Jarvis.

Sumber Antara

TAGS   James Bond  film james bond terbaru  Tom Francis  007 
