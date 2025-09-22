Tom Holland Cedera, Syuting Film Spider-Man: Brand New Day Ditunda Sementara

Senin, 22 September 2025 – 20:38 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Tom Holland harus rehat sejenak dari syuting film Spider-Man: Brand New Day setelah mengalami cedera di lokasi syuting di Inggris pada Jumat (19/9), menurut laporan The Hollywood Reporter.

Sumber internal menyebut cedera tersebut berupa gegar otak ringan, sehingga Holland perlu waktu pemulihan beberapa hari.

Sony Pictures selaku pihak produksi menyampaikan akan menggelar pertemuan pada Senin untuk menentukan langkah lanjutan terkait jadwal syuting.

Hingga kini, Holland menjadi satu-satunya yang cedera, sementara kru maupun pemeran lain dilaporkan tidak mengalami insiden.

Spider-Man: Brand New Day digadang-gadang sebagai salah satu proyek penting Sony.

Film ini melanjutkan kesuksesan seri sebelumnya, Spider-Man: No Way Home (2021) yang mencatatkan pendapatan 1,91 miliar dolar AS, menjadikannya film Sony terlaris sepanjang masa.

Film sebelumnya, Spider-Man: Far From Home, juga berhasil mencetak sejarah sebagai film Spider-Man pertama yang menembus satu miliar dolar AS.

Pencapaian itu menempatkannya sebagai film kedua Sony yang melewati angka tersebut setelah Skyfall.