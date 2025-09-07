Close Banner Apps JPNN.com
Tom Holland Terlibat Desain Kostum Baru di Film Spider-Man: Brand New Day

Minggu, 07 September 2025 – 13:33 WIB
Aktor pemeran Spider-Man Tom Holland. Foto: Instagram/tomholland2013

jpnn.com, JAKARTA - Aktor asal Inggris, Tom Holland, semakin terlibat di balik layar dalam produksi film terbarunya, Spider-Man: Brand New Day.

Bintang berusia 29 tahun itu ikut merancang proses pembuatan kostum baru sang pahlawan super, termasuk pemilihan warna merah dan biru yang ikonik.

Dalam wawancaranya dengan LADbible, dikutip Channel News Asia, Sabtu (7/9), Holland mengaku senang bisa berkontribusi pada desain kostum.

“Hal yang benar-benar menyenangkan dari film terbaru ini adalah mendesain kostumnya dan menjadi bagian dari prosesnya serta memahami apa yang ingin kami coba dan capai,” ujarnya.

Holland mengungkapkan bahwa ia menghabiskan banyak waktu menjelajahi internet untuk memahami apa yang diinginkan penggemar dari film keempat Spider-Man versi dirinya.

Dia ingin memastikan Brand New Day tetap sepadan dengan film-film sebelumnya. Holland pun menelusuri internet dan mencoba memahami apa yang diinginkan penggemar.

"Kadang-kadang produser mungkin muak dengan saya, tetapi menurut saya itu penting karena film ini memang untuk para penggemar,” katanya.

Selain desain kostum, Holland juga berbagi pengalamannya saat kembali mengenakan setelan Spider-Man yang kali ini terasa berbeda.

Tom Holland ikut merancang kostum baru Spider-Man dalam film terbarunya *Brand New Day*.

