Tomas Trucha Resmi Jadi Pelatih PSM Makassar, Siap Mengemban Tugas Berat

Rabu, 29 Oktober 2025 – 07:55 WIB
PSM tunjuk pelatih asal Republik Ceko, Tomas Trucha sebagai pelatih pada Selasa (28/10/2025). X.com/PSM_Makassar

jpnn.com - JAKARTA - PSM Makassar punya pelatih baru. Tomas Trucha ditunjuk PSM Makassar sebagai pelatih kepala baru untuk melanjutkan kiprah tim di kompetisi Super League 2025/26.

Pelatih asal Republik Ceko itu menggantikan Bernardo Tavares yang sebelumnya mengundurkan diri akibat persoalan tunggakan gaji.

Pengumuman resmi dilakukan melalui akun media sosial klub pada Selasa (28/10).

Dalam pernyataannya, PSM menyebut Trucha datang dengan semangat baru untuk mengembalikan kejayaan tim berjuluk Pasukan Ramang.

“Sang pelatih berkebangsaan Republik Ceko yang berlisensi UEFA Pro siap mengemban tugas berat sebagai nakhoda Kapal Pinisi,” tulis PSM Makassar di akun resminya di Instagram.

"Tugasnya adalah memimpin pelayaran, menembus ombak dan angin keras, serta menghadirkan kembali semangat juara di dalam Bahtera Pinisi,” lanjut pernyataan tersebut.

Sebelum resmi menunjuk Trucha, manajemen PSM menjalani proses seleksi ketat.

Menurut manajer PSM Makassar Muhammad Nur Fajrin, klub melakukan wawancara langsung dengan sejumlah kandidat untuk memastikan kecocokan dengan visi tim.

